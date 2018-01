Durant Univerzi v Teksasu poklonil tri milijone dolarjev

A. V.

Texas City - Zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA Kevin Durant je Univerzi v Teksasu prispeval tri milijone ameriških dolarjev. Igralec ekipe Golden State Warriors je pred kariero v NBA obiskoval prav omenjeno univerzo, za katero je odigral eno sezono in si takrat priboril naziv najboljšega košarkarja leta.

Devetindvajsetletni Durant je imel v Teksasu povprečje 25,8 koša, 11,1 skoka in 1,3 podaje na tekmo, o njegovem povprečju ocen pa tuji mediji ne poročajo.

Po zgolj enem letu na univerzi se je leta 2007 odločil, da se prijavi na nabor NBA, kot drugi izbor so ga v svoje vrste zvabili pri ekipi Seattle SuperSonics. Lastnik kluba Clay Bennett je moštvo leta 2008 preselil v Oklahoma City, Durant pa je v ekipi ostal do julija 2016, ko je presedlal v vrste Warriors.

»Leto, ki sem ga prebil na Univerzi v Teksasu, je bilo temeljno za to, kar sem danes kot oseba in igralec. Ta univerza bo zmeraj del moje družine. Želel sem nekaj vrniti univerzi in pomagati, da bodo športniki prihodnjih generacij imeli vse možnosti, ki jih potrebujejo za uspeh,« je povedal Durant. V znak zahvale je vodstvo univerze enega od objektov poimenovalo po Durantu.