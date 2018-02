Erazem Lorbek ob porazu proti Rogaški zaigral za Olimpijo

Košarkarji Petrol Olimpije so izgubili proti Rogaški v državnem prvenstvu z 71:75.

N. Gr., STA

Rogaška Slatina - Izbranci domačega trenerja Damjana Novakovića so temelja za zmago postavili v prvem polčasu, ko so povsem zasenčili tekmece iz slovenske prestolnice. Svojo prednost so neprestano plemenitili, največjo pa - v prvi polovici dvoboja - dosegli ravno ob odhodu na veliki odmor (41:21).

Zdesetkani Ljubljančani, ki niso mogli računati na usluge Jordana Morgana, Gregorja Hrovata, Roka Badžima, Jana Barbariča, Igorja Tratnika in Bojana Radulovića, so v drugi drugi polovici tekme močno izboljšali svojo igro. Erazem Lorbek se je vrnil na košarkarske parkete in dosegel 12 točk.

Dobri tri minute pred koncem dvoboja so se gostiteljem približali na vsega tri točke zaostanka (66:69), v prelomnih trenutkih pa tekme navkljub priložnosti niso postavili na glavo. Še 40 sekund pred koncem je bilo po trojki Jana Špana tesno (71:74), v razburljivi končnici pa je Rashum Jamel Davis zadel enega od dveh prostih metov in postavil končni izid.

V domači zasedbi je bil najbolj učinkovit Davis, ki je 24 točkam dodal še sedem podaj, v gostujoči pa je Devin Michael Oliver dosegel 19 točk.

Ljubljanska zasedba bo naslednjo tekmo v regionalni ligi Aba igrala v soboto, 10. februarja, ko bo gostila srbski Partizan iz Beograda, 12. februarja pa jo čaka obračun s Helios Suns. Rogaška bo dan kasneje gostovala v Šentjurju.

Rogaška Slatina : Petrol Olimpija 75:71 (26:11, 41:21, 63:47)

Dvorana Rogaška Slatina, gledalcev 800, sodniki: Vučković (Maribor), Zupančič, Savić (oba Ljubljana).

Rogaška: Drobnjak 5, Pajić 16 (1:3), Vujačić 3, Davis 24 (2:4), Fon 6, Batur 17 (2:2), Šantelj 4 (2:2).

Petrol Olimpija: Oliver 19, Špan 8, Bubnić 2, Battle 18 (2:2), Klanjšek 2, Lorbek 12, Begić 4, Sanon 4 (2:2).

Prosti meti: Rogaška 7:11, Petrol Olimpija 4:4.

Met za tri točke: Rogaška 12:32 (Pajić 5, Batur 3, Davis 2, Vujačić, Drobnjak), Petrol Olimpija 11:28 (Oliver 5, Battle 4, Špan 2).

Osebne napake: Rogaška 15, Petrol Olimpija 19.

Pet osebnih: /.