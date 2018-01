Evroliga: Dončićevih 10 za zmago Reala

N. Gr.

Madrid - Kraljevi kljub je trenutno najbolj vroča ekipa evrolige in tako so igrali tudi na gostovanju v Moskvi pri Himkiju, ki je bil pred tekmo zelo samozavesten. Luka Dončić tokrat ni začel v prvi postavi Madridčanov, ki pa so v prvi četrtini vseeno leteli po parketu in že do premora povedli s 26:17.

Na začetku druge četrtine je sledil dolg strelski mrk obeh ekip, potem pa je v igro prišel Dončić in z nekoliko manj opazno, a vseeno učinkovito predstavo dobro vodil igro Reala, ki se za zmago v zaključku niti ni rabil preveč pretegniti. Končnih 95:78 je realni odraz dogajanja na parketu, Real pa bi lahko zmagal tudi z višjo razliko, če bi do zaključnega piska sirene igrali na polno.

Dončič je tokrat na igrišču preživel nekaj manj kot 22 minut in ob metu 2/5 za dve, 0/3 za tri in 6/6 s črte prostih metov dosegel 10 točk, dodal jim je še štiri skoke, štiri asistence, dve ukradeni in tri izgubljene žoge, kar je bilo dovolj za statistični indeks 16. Pri Realu je bil strelsko najbolj razpoložen Rudy Fernandez s 16 točkami, Fabien Causseur in Walter Tavares sta jih dosegla vsak po 11.

Prvi zvezdnik Himkija Aleksej Šved tokrat ni bil razpoložen za igro, sicer je dosegel 23 točk in bil najboljši strelec tekme, a zgrešil kar 13 metov, za nekaj minut mu je steklo le na začetku tretje četrtine. Pri Rusih se je izkazal še Tyler Honeycutt s 17 točkami in statističnim indeksom 20.