Evroliga: Niti razpoloženi Dončić ni preprečil poraza Reala (VIDEO)

N. Gr.

Moskva - Košarkarji Reala so gostovali v Moskvi pri CSKA, ki je v tej sezoni parket le štirikrat zapustil sklonjenih glav. Tokrat je rusko moštvo pot do zmage s 93:87 tlakovalo že v prvi četrtini, ki so jo dobili s kar 33:11. V napadu Reala ni bilo razpoloženega igralca in kalvarija se je nadaljevala tudi v drugi četrtini, Real je tik pred koncem prvega polčasa zaostajal že za 26 točk.

Po premoru so košarkarji Reala vendarle prikazali drugačen obraz in z jurišom na začetku zadnjega dela igre dvakrat prišli le na osem točk zaostanka. Končnica je bila precej razburljiva, Jaycee Carroll je s trojkami držal Real v igri, a je bil na drugi strani izvrstni Sergio Rodriguez dovolj priseben, da ni dovolil povratka svojega nekdanjega kluba. Tekma se je končala z zmago Moskovčanov s 93:87.

Luka Dončić je tokrat na parketu preživel dobrih 29 minut in ob metu 5/10 za 2, 2/5 za tri in 5/9 s črte prostih metov dosegel 21 točk. Dodal je še štiri skoke, pet asistenc in tri ukradene žoge, a je štiri žoge tudi izgubil. Izsilil je sedem osebnih napak, kar je na koncu zadoščalo za statistični indeks 22.

Na drugi strani je Rodriguez dosegel 18 točk, Cory Higgins pa le točko manj.

Ob zmagi Anadolu Efesa nad Valencio z 82:66 je bil razpoložen tudi Zoran Dragić. V nekaj manj kot pol ure igre je dosegel 18 točk, tri skoke in dve podaji in bil drugi najboljši strelec Turkov, boljši je bil le Errick McCollum s 24 točkami.

