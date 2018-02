Francija favorit, proti Romunkam odločno po zmago

J. M.

Celje - Slovensko žensko košarkarsko reprezentanco danes in v sredo čakata kvalifikacijska dvoboja za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto. Obe tekmi bosta v dvorani Gimnazije Celje - Center, prva proti evropskim podprvakinjam Francozinjam (danes ob 17. uri), druga pa proti Romunkam. Predvsem sredin obračun bo za izbrano vrsto zelo pomemben.

Glede na to, da so v prvem ciklusu Slovenke zmagale dvakrat, bi si z uspehom proti Romuniji na široko odprle vrata do drugega mesta, ki vodi na prvenstvo stare celine, ki ga bosta gostili Srbija in Latvija. Reprezentanca bo sicer oslabljena, saj ji ne bosta mogli pomagati Nika Barič in Eva Lisec, ki se ubadata s poškodbama noge. Kljub temu pa sta obe v Celju in bosta z roba igrišča spodbujali soigralke.

Selektor Damir Grgić trenutno še ne gleda proti sredini tekmi, poudarja pa, da so danes Francozinje favoritinje: »Čaka nas obračun proti eni od najboljši reprezentanc na svetu. Kljub poškodbam bomo naredili vse, da tekmo odigramo po najboljših močeh. Vsako ponujeno priložnost bomo sprejeli odprtih rok. V takšnem dvoboju je zelo pomembna tudi podpora s tribun.«

Misli pred tekmo je strnila tudi kapetanka Teja Oblak: »Zavedamo se, da je pred nam zelo težak zalogaj. Francozinje imajo zelo dobro ekipo, vendar pa jim bomo z agresivnostjo poskušale onemogočiti igro pod košem, kjer so najmočnejše. Dale bomo vse od sebe od prve do zadnje minute. Želim si, da bi obračun proti evropskim podprvakinjam odigrale pred čim večjim številom navijačev.«