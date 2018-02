Goran Dragić izbran na tekmo zvezd!

N. Gr.

New York - Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić bo vendarle dočakal svoj nastop na tekmi zvezd. All-Star vikend bi sprva moral miniti brez Slovenca, kar je predvsem pri njegovih soigralcih, pa tudi pri nekaterih drugih zvezdnikih lige NBA, denimo Dwaynu Wadu, zbudilo precejšnje ogorčenje.

Letos je liga NBA spremenila sistem izbora na tekmo zvezd in Dragić ni prišel skozi prvo sito, v pogovorih pa je večkrat izrazi, da bi se sicer rad pomeril na All-Star tekmi, a da mu bo tudi premor prišel prav. Po poškodbi Kevina Lova se je sprostilo eno mesto, zamenjavo zanj pa je določil kar komisar lige Adam Silver.

Sledil je mnenju javnosti in izbral Dragića, ki je bil v zadnjih tednih ključna figura v preporodu Miamija, ki se bori celo za status tretjega nosilca na Vzhodu, trenutno zasedajo četrto mesto in vodijo v jugovzhodni diviziji z razmerjem zmag in porazov 29-22.

V povprečju »Dragon« letos na tekmo dosega 17 točk in skoraj pet asistenc. Dragić bo tako prvič v karieri del spektakla, ki se bo letos odvijal v Los Angelesu. Dragić bo igral za ekipo, ki jo je izbral LeBron James in bo edini predstavnik Miamija na tekmi All-Star, skupno pa osmi predstavnik Miamija na tekmi zvezd v zgodovini.

Dragić se je pridružil Pau Gasolu, Dirku Nowitzkemu, Peji Stojakoviću in Tonyu Parkerju v elitni peterici, omenjeni igralci so namreč edini, ki jim je uspelo postati najkoristnejši igralec evropskega prvenstva, biti izbran na tekmo zvezd v ligi NBA in postati del All-NBA ekipe, ki jo na koncu vsake sezone izberejo športni novinarji, ki pokrivajo ligo NBA. Dragićeva zbirka osebnih priznanj je iz leta v leto večja, manjka mu le še šampionski prstan iz najboljše košarkarske lige na svetu.

Evropski igralci, ki so bili izbrani na tekmo zvezd v ligi NBA

Giannis Antetokounmpo, Marc Gasol, Pau Gasol, Mehmet Okur, Tony Parker, Andrej Kirilenko, Zydrunas Ilgauskas, Dirk Nowitzki, Peja Stojaković, Vlade Divac, Rik Smits, Detlef Schrempf, Goran Dragić.

Team LeBron James

Kevin Durant, Anthony Davis, Paul George, Kyrie Irving, Bradley Beal, LaMarcus Aldridge, Goran Dragić, Russell Westbrook, Victor Oladipo, Kristaps Porzingis, Andre Drummond.

Team Stephen Curry

James Harden, DeMar DeRozan, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Damian Lillard, Jimmy Butler, Draymond Green, Kyle Lowry, Klay Thompson, Karl-Anthony Towns, Al Horford.