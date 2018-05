Gordijski vozel je presekala kar Ilirija

Ljubljana – Po treh zmagah domačih moštev in presenečenju v Domžalah v zadnjem kolu lige Nova KBM za prvaka so znani vsi udeleženci končnice in para polfinala. Branilka naslova Petrol Olimpija je za tekmece dočakala košarkarje Rogaške, Sixt Primorska pa je potrdila vlogo 2. nosilke in si zagotovila prednost domačega igrišča v dvoboju s Krko.



Oči slovenskih košarkarskih navdušencev so bile včeraj usmerjene v koprski derbi med Sixtom Primorsko, ki naj bi odločil o drugem nosilcu končnice in usodi Rogaške, vendar je bil to račun brez Ilirije. Ljubljančani so v Domžalah nastopili zdesetkani in z eno nogo na dopustu, saj so bili obsojeni na sedmo mesto na lestvici, a so izkoristili pretirano živčnost igralcev Heliosa. Domžalčani so si do polčasa sicer priigrali 15 točk naskoka, nato pa močno popustili in omogočili tekmecem, da so hitro prepolovili zaostanek.



V zadnji četrtini so Domžalčani povsem odpovedali, saj so jo izgubili s 13:23 in v zadnjih treh minutah zaman poskušali nadomestiti zaostanek 63:65. Odločilne točke za Ilirijo sta dosegla Haris Čučović in reprezentant Žan Mark Šiško, ki je metal trojke le 1:9 in izgubil 5 žog, a zbral 11 skokov in 9 asistenc, pred tem pa se je izkazal tudi Luka Vončina. Domžalčani so slednjič zasedli 5. mesto zaradi slabšega izkupička v tekmah z Rogaško, ki je bila uspešnejša za pičli dve točki.



Heliosov trener Jovan Beader je skrušeno priznal: »Čestitke Iliriji za zmago in predvsem za dejstvo, da je prišla v Domžale tekmovat in se borila do konca. Očitno je bil pritisk pričakovanja za nas prevelik. Med polčasom, ob vodstvu s 15 točkami razlike, je bilo vzdušje v naši slačilnici takšno, kot da bi zaostajali za 20 točk. Vedeli smo, da bodo ilirijani zožali obrambo, a nismo našli igralca, ki bi si upal prevzeti odgovornost v napadu. Če v enem polčasu zapraviš takšno vodstvo, si ne zaslužiš poti v polfinale. Sezono smo končali na mestu, ki si ga zaslužimo.«



Rogaška je grizla do konca



Krka je imela nekaj težav s Šentjurjem le v prvi četrtini, njena prednost pa je nato naraščala vse do +37. S tem je izzvala Sixt Primorsko, naj premaga žilavo Rogaško, če želi do prednosti tekme več v domači dvorani v polfinalnem soočenju. Slatinčani, ki so se lani ustavili šele v velikem finalu s Petrolom Olimpijo, so sprva reševali svojo kožo, a se niso ustavili, ko so izvedeli za rezultat iz Domžal, ki jih je razbremenil vseh skrbi. Nadaljevali so v bojevitem slogu in do zadnjih minut ogrožali letošnjega pokalnega prvaka. Pri metih iz igre so bili na koncu natančnejši (50:41 %) in zadeli 11 trojk s 23 meti (47 % – Kosič 3:4, Nikolić 3:6, Fon 2:2), medtem ko so gostitelji za isto število porabili devet poskusov več (Hodžić 3:6, Mulalić 3:10, Ferme 2:2, Zupan 2:7), a dobili skok s 35:27 in zapravili štiri žoge manj. V zadnji četrtini (26:20) je Rogaški morda zmanjkal tudi ščepec »krvoločnosti«, kar je ob zanjo srečnem razpletu povsem razumljivo.



Petrol Olimpija si je zagotovila sedmo zaporedno zmago že v drugi četrtini dvoboja s Šenčurjem GGD. Gorenjci so bili po dobljenem uvodnem delu nemočmi med nizom 19:0 domačega moštva, ki je v 34. minuti vodilo že z 83:59.



Prvi tekmi polfinala bosta na sporedu v sredo, 9. t. m., drugi 12. t. m., morebitni tretji dva dneva pozneje. Sixt Primorska in Rogaška sta si z uvrstitvijo v končnico priigrali mesto v naslednji sezoni 2. lige ABA, v kateri sta igrali že letos, Petrol Olimpija in Krka pa sta si že prej zagotovili vstopnico za prvoligaško druščino v regiji.

Sixt Primorska : Rogaška 75:70 (49:50, 33:32, 22:15)

Dvorana Bonifika, gledalcev 800, sodniki Krejić (Kr), Zupančič (Lj) in Španič (Po).

Sixt Primorska: M. Rebec 4 (2:2), Ferme 0 (2:2), Čakarun 17 (3:4), Joksimović 5, Mulalić 15 (4:4), Kosi 2, Zupan 6, Hodžić 11, Vujasinović 2 (2:2), King 3 (1:2); Rogaška: Kosič 11, Davis 3 (1:3), Đuranović 6 (2:2), Fon 11 (1:1), M. Nikolić 13 (2:2), Batur 3, Pajić 9 (2:2), Šantelj 9 (1:4), Drobnjak 5 (0:2).



Helios Suns : Ilirija 71:74 (58:51, 46:31, 23:22)

ŠD Domžale, gledalcev 400, sodniki Grbić, Savić (oba Lj) in Rener (Kp).

Helios Suns: Brodnik 9 (1:1), Pelko 11 (2:2), Bratec 6, Močnik 11, Mahkovic 12 (3:5), Besedič 12, Đumić 4 (2:2), Šaškov 6; Ilirija: Čučović 14 (0:2), Ružič 7 (2:2), Germ 8, Cvetković 3, Nikolić 6, Šiško 17 (2:2), Vončina 19 (6:6).



Krka : Šentjur 86:51 (67:34, 42:24, 14:14)

Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 400, sodniki Mlakar (Šk. Loka), Pohleven (Mb) in Milanović (Kr).

Krka: Jančar Jarc 2 (2:2), Marinelli 7 (2:2), Škedelj 6 (4:4), Bratož 11, Stipaničev 2, Cinac 9 (3:4), Dimec 10 (2:2), Đapa 4, Jošilo 7, Zagorac 8, Kovačevič 6, Fifolt 14 (4:5); Šentjur: Rizman 5, Allen 8 (2:2), Pešić 17 (5:8), Jurček 4, Bolčina 11 (5:6), Jordan Rojko 6 (2:4).



Petrol Olimpija : Šenčur GGD 91:77 (66:50, 51:31, 20:21)

Dvorana Stožice, gledalcev 300, sodniki Poljanšek (Hraše), Krajnc (Limbuš) in Blaško (Po).

Petrol Olimpija: Kastrati 11, Radulović 1 (1:2), Tratnik 12, Oliver 6, Špan 11, Bubnić 3, Badžim 9, Morgan 13 (3:5), D, Lorbek 6, Hrovat 7, Begić 8 (4:5), Sanon 4; Šenčur GGD: Novak 6, Murić 10 (2:4), Rizvić 25 (7:7), Martinčič 5, Pavič 12 (2:2), Blair 2, Pavković 17.

Petrol Olimpija 14 12 2 1153 : 992 26 +161

Sixt Primorska 14 10 4 1083 : 1037 24 +46

Krka 14 9 5 1177 : 1062 23 +115

Rogaška 14 7 7 1036 : 1012 21 +24

Helios Suns 14 7 7 1100 : 1090 21 +10

Šenčur GGD 14 5 9 1048 : 1166 19 -118

Ilirija 14 4 10 1056 : 1138 18 -82

Šentjur (-1) 14 2 12 956 : 1112 15 -156

Para polfinala (na dve zmagi): Petrol Olimpija – Rogaška, Sixt Primorska – Krka.