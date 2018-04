Helios potisnil Krko iz vodilne trojice

Ljubljana – Lep sončen dan je včeraj pregnal gledalce iz dvoran, a v 9. kolu lige Nova KBM za prvaka ni povsem uspaval favoritov. Petrol Olimpija je z metom za tri točke 13:29 ugnala Šentjur s 34 točkami razlike, Sixt Primorska pa je bila še natančnejša. Trojke je metala kar 16:25 (64 %) in dobila zadnjih 12 minut dvoboja v Šenčurju s 35:18. Krka je v Domžalah zapustila vodilno trojico.



Ponovitev letošnjega pokalnega finala je imela podoben scenarij kot februarska tekma v Tivoliju. Koprčani so bili za razred boljši, saj so po vodstvu s 27:13 in padcu zbranosti znali izkoristiti prednosti precej »daljše« igralske zasedbe, glavno vlogo pa je prevzel Matic Rebec, ki je bil znova prehiter za obrambo Šenčurjanov. Slednjič je zbral 18 točk (met za dve 2:3, za tri 4:5), pri metanju trojk pa so mu lahko sledili le soigralci (Mulalić 4:8, Joksimović 3:5, Ferme 2:3 ...). Gostitelji so jih skupaj zadeli le pet, ob tem pa izgubili skok s 30:40 (Murić 9; King 12, Čakarun 9).



»Zaslužena zmaga Koprčanov. Preprosto smo preslabo preprečevali njihove mete z večje razdalje, saj smo jim dovolili kar 16 trojk. Res pa je, da so bile nekatere kar male mojstrovine. V napadu nismo bili samozavestni pri odprtih metih. To sta glavni slabosti, ki ju moramo popraviti pred finišem lige,« je priznal trener Šenčurjanov Rade Mijanović.



Odpovedala Pešić in Pelko



Po poldrugem mesecu okrevanja zaradi zlomljene ličnice se je v Olimpijine vrste vrnil Jan Špan, a ni utegnil bistveno vplivati na razplet dvoboja. Šentjurčani so namreč znova odpovedali v Ljubljani. Če so na domačem parketu enkrat ugnali branilce državnega naslova, drugič pa klonili šele po podaljšku, so ob dveh obiskih metropole v seštevku zaostali za 71 točk. Včeraj so bili obsojeni na poraz že v 12. minuti (36:14), saj je bil daleč od svojega napadalnega povprečja tudi vodilni strelec prvenstva Miloš Pešić, ki je metal iz igre mizernih 1:10. Pri Olimpiji se je z natančnostjo izkazal predvsem Gregor Hrovat (za tri 4:4).



Krka je uspešno umirila drugega najboljšega strelca lige za prvaka Jureta Pelka, ki je izkoristil le dva od 12 metov iz igre, a ni našla obrambe za Blaža Mahkovica. Heliosovo krilo je dosegel 31 točk (za dve 9:14, za tri 2:6, prosti meti 7:8), le devet manj, kot so jih skupaj zmogli trije najučinkovitejši Novomeščani Žiga Dimec, Sašo Zagorac in Domen Bratož. Krka je vodila večji del tekme, vendar izgubila zadnjo četrtino z 11:24 in na koncu plačala davek na 18 zapravljenih žog in skromen izkoristek pri metih za tri točke 4:25 (16 %). »Odigrali smo zelo slabo tekmo. Naredili smo veliko preveč napak, da bi lahko računali na ugoden izid,« je ocenil trener dolenjskega moštva Simon Petrov.



Vnovič oslabljena Ilirija brez Jasmina Hukića in Stipeta Modrića se je v Rogaški Slatini ogorčeno upirala in vodila vse do 32. minute. Po zaostanku s 70:76 pa ji niso zadostovale niti tri trojke v zadnji minuti in 45 sekundah. Uspeh Rogaške sta potrdila Mitja Nikolić, ki je odslužil kazen treh tekem, in Ivan Batur.