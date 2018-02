Hopsi želijo pravico za zeleno mizo

E. B.

Ljubljana – Po zmagi nad Šentjurjem 30. decembra lani so košarkarji Zlatoroga nanizali šest porazov in se že pred zadnjim kolom uvodnega dela DP obsodili na boj za obstanek. Zato pa so sinoči odločili zadnjega udeleženca lige Nova KBM za prvaka. Ugnali so Hopse, ki so se že videli v elitni osmerici, saj je Šentjur klonil proti Rogaški.



Slovenski prvaki iz leta 2015 so proti sosedom iz Rogaške Slatine zadnjič vodili s 13:12 in nato nenehno gledali v hrbet finalistom prejšnje sezone, ki so si že pred polčasom priigrali 13 točk naskoka. Potem ko so bili v vseh prvinah skromnejši od gostov, so se že sprijaznili, da bodo nadaljevali sezono v ligi za obstanek, a so jih razveselile vesti iz Laškega. Zlatorog je namreč prekosil polzelske Hopse, ki so v soboto še drugič premagali Šentjur in se zaradi zavzetosti Rogaške znašli v imenitnem položaju. Toda zvrhano mero športne drže so prikazali tudi Laščani, ki so uvodoma zaostajali z 22:35, ampak se niso vdali. S 25 točkami branilca Clevelanda Thomasa, ki je dosegel tudi zmagoviti koš, so pripravili zasuk in znali ubraniti prednost, čeprav ni presegla mejo treh točk.



Trener Hopsov Boštjan Kuhar se vendarle ni sprijaznil s porazom: »Čestitke Rogaški za pošteno igro. Želim pa si, da bi ponovno pregledali posnetek zadnjega koša Zlatoroga, saj menim, da je bil dosežen po izteku časa za napad. Upam, da bo tekma dobila epilog za zeleno mizo.«



Po razpletu v Laškem je prišel do besede tudi strateg Šentjurja Jakša Vulić in priznal: »Rogaška nas je zasluženo premagala, saj je bila tokrat boljša. Odlikovala se je z boljšim pretokom žoge, dobro izkoriščala akcije 'pick'n'roll' in zadevala z razdalje. Klonili smo pod psihološkim pritiskom, a z rezultatom tekme v Laškem dobili priložnost za nastopanje v ligi za prvaka. Morali se bomo dobro pripraviti, da bomo lahko v drugem delu sezone kos še močnejšim tekmecem.«



Liga za prvaka se bo začela 3. marca, prav tako liga za obstanek, v kateri bodo tekmeci Hopsov in Zlatoroga štiri najboljše zasedbe 2. SKL. Kolo pred koncem v njej vodijo Terme Olimia iz Podčetrtka (19:2), Mesarija Prunk Sežana (16:5), ljubljanski Parklji (12:8), LTH Castings iz Škofje Loke in Celje (po 12:9). Šesterica bo tekmovanje začela z ničle, najuspešnejši zasedbi pa bosta v prihodnji sezoni igrali med prvoligaši.

Lestvica:

1. Sixt Primorska 18 13 5 1411:1332 31

2. Rogaška 18 11 7 1322:1345 29

3. Petrol Olimpija 18 10 8 1459:1373 28

4. Šenčur Ggd 18 10 8 1370:1376 28

5. Helios Suns 18 10 8 1406:1358 28

6. Ilirija 18 9 9 1395:1432 27

7. Krka 18 9 9 1457:1452 27

8. Šentjur 18 7 11 1360:1468 25

9. Hopsi Polzela 18 6 12 1402:1384 24

10. Zlatorog Laško 18 5 13 1337:1387 23