Isaiah Thomas po menjavi v LA Lakers, Wade se vrača v Miami

N. Gr.

Cleveland - V ligi NBA se danes končuje prestopni rok, večina strokovnjakov je napovedovala, da do odmevnejših prestopov ne bo prišlo, a je Clevelandu vendarle uspel glavni cilj - osvežitev igralskega kadra in razhod z Isaiahom Thomasom, ki se v Clevelandu ni znašel.

Thomas je bil poleti del menjave med Clevelandom in Bostonom, v Cleveland je prišel kot zamenjava za Kyrieja Irvinga. Medtem ko se Kyrie v Bostonu znajde odlično, je bilo s Thomasom ravno nasprotno. Najprej je izpustil prvih 32 tekem sezone zaradi poškodbe kolka, po povratku pa se je igra Clevelanda povsem sesula, tudi Thomas pa ni igral na ravni lanske sezone.

Cleveland je v zadnjem mesecu padel v veliko krizo, zato je menjava na nek način pričakovana. LeBron James bo dobil pomoč pod košem v obliki Jordana Clarksona in Larryja Nanca Jr., oba sta mlajša od 25 let in bosta precej pomladila veteranski kader Konjenikov. K Los Angeles Lakers ob Thomasu odhaja še Channing Frye in Clevelandov izbor v prvem krogu nabora z letnico 2018, ki se bo gibal med 20 in 30 mestom.

Lakers so se na ta način znebili pogodb Clarksona in Nanca in pripravili prostor v proračunu za poletni lov na eno od velikih imen, najglasneje se omenja Paul George. Thomasu in Fryu poleti pogodba namreč poteče, tako da proračun Jezernikov naslednje leto ne bo trpel, z dodatnim izborom na naboru pa bodo dobili še enega igralca, ki bo z »rookie« pogodbo precej cenejši od veteranov.

Cleveland trenutno v vzhodni konferenci zaseda tretje mesto, Los Angeles pa v zahodni enajsto.

Wade se vrača v Miami

Košarkarji Miamija, kjer blesti slovenski reprezentant in najbolj koristen igralec lanskega evropskega prvenstva Goran Dragić, bodo v nadaljevanju sezone lahko računali na pomoč svojega nekdanjega dolgoletnega nosilca igre in enega najpomembnejših igralcev v zgodovini kluba Dwyana Wada.

Šestintridesetletni veteran pod obroči NBA je lani kot prost igralec odšel v Chicago, septembra lani pa je v Clevelandu pridružil svojemu nekdanjemu soigralcu LeBronu Jamesu. Lanski osmoljenci finalnega dvoboja proti Golden Statu so se odločili, da Wadu omogočijo vrnitev v Miami, v zameno pa bodo dobili pravico drugega izbora na naboru NBA.

Wade je za Miami igral med letoma 2003 in 2016, v tem obdobju se je vročica petkrat prebila v veliki finale lige NBA, trikrat pa je tudi zmagala (2006, 2012 in 2013).