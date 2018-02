Kapetan Prepelič po spodrsljaju: »Kvalifikacije so navadno sranje«

Slovenski košarkarji so izgubili dvoboj z Belorusijo v Minsku s 93:92, krivca pa zelo slab skok in igra v obrambi.

N. Gr.

Minsk - Slovenska košarkarska reprezentanca je v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo gostovala v Minsku in presenetljivo izgubila proti Belorusiji s 93:92. Tekma je bila vseh 40 minut zelo izenačena, v zadnji četrtini je dolgo bolje kazalo Slovencem, na koncu pa sta bila tragična junaka Jaka Blažič in Klemen Prepelič, ki sta igrala dobro, a je Blažič v zadnjih minutah zgrešil zicer, Prepelič pa prosti met za izenačenje tik pred koncem tekme.

Slovenija bo zapravljeno priložnost še dolgo obžalovala, saj si je večina reprezentanc pravila tolmačila narobe, v drugi del kvalifikacij se prenesejo vse osvojene točke in ne le točke proti reprezentancam, ki bodo napredovale v drugi del, zato bo poraz v Minsku evropske prvake lahko zelo drago stal. Uvrstitev v drugi del kvalifikacij si bodo Slovenci poizkušali zagotoviti z domačo zmago nad Črno goro.

Pri Sloveniji je bil najbolj razpoložen Jaka Blažič s 27 točkami, sledila sta Klemen Prepelič s 17 in Matic Rebec s 13 točkami. Pri domačinih je blestel Američan Devon Saddler s 25 točkami. Slovenija je s slabo igro v obrambi Belorusom dopustila kar 93 točk, kar je odločno preveč, ob tem so izgubili tudi skok s kar 28:46.

»Belorusi niso slaba ekipa, ne podcenjujem njihove igre, a tekmo smo izgubili mi s slabo igro. Zdaj moramo razmisliti, zakaj je do tega prišlo,« je povedal Saša Zagorac.

»Ne bi si smeli kot evropski prvaki dopustiti takšnega poraza, videli smo, da so imeli tukaj težave že Španci, zato si res ne bi smeli privoščiti, da zapravimo osem točk prednosti v zaključku. Vsak dan moramo dokazovati, da smo najboljši, v to tekmo pa smo šli, kot da je prijateljska. Te kvalifikacije so neregularne, navadno sranje, tisoč in ena stvar se spreminja iz dneva v dan, a smo vsi v enakem sranju,« je bil v izjavi za Kanal A razočaran tudi kapetan Klemen Prepelič.

»Skok je bil danes ključ do uspeha. Belorusija je v tem pogledu podobna reprezentanca kot Črna gora, a tam smo uspeli dobiti skok, tukaj pa ne. Napaka je bila storjena že v štartu, saj tekme nismo začeli dovolj čvrsto. Takoj bi morali tekmecu pokazati, da nima kaj delati pod našim obročem. Tako pa smo dobili 25 točk iz njihovih drugih poskusov oziroma po njihovih skokih v napadu in tu se je tekma prelomila. Igralci so vedeli, da tekma šteje, a mislim, da to ni vplivalo na igro. Oni bi bili ob porazu razočarani tudi, če tekma ne bi imela pravega tekmovalnega naboja. Žal se nam je zgodila napaka, ki je ne moremo več popraviti. Bomo analizirali poraz, fantom pa sem v slačilnici povedal, da o preteklosti ne bomo razmišljali in da moramo biti fokusirani že na naslednji dve tekmi junija s Španijo in Črno goro,« je črto pod porazom potegnil selektor Rado Trifunović.

POTEK TEKME

Slovenci na začetku tekme predvsem v napadu niso bili preveč razpoloženi, Edo Murić je zgrešil dva meta iz zelo dobrega položaja, stekel ni niti met z razdalje, a so Slovenci v prvih petih minutah delovali bolje v obrambi in vseskozi ohranjali minimalno prednost pred Belorusi. Nato se je razigral Američan v beloruski reprezentanci Devon Saddler, ki je v le slabih osmih minutah dosegel kar 13 točk in Belorusija je prišla do vodstva, selektor Rado Trifunović pa je vzel minuto odmora. Po prvi četrtini s 26:24 vodijo domačini.

Tudi v drugi četrtini je bilo v slovenski igri premalo izdelanih akcij, preveč napak in preveč preigravanja v napadu, ki se je večinoma končalo s težkim (in zgrešenim) metom s polrazdalje. Slovenci so sicer spet prišli do vodstva, najprej s 35:30, a so se Belorusi štiri minute pred koncem polčasa spet povsem približali evropskim prvakom. Trifunović je sicer v nasprotju s tekmo proti Črni gori priložnost za igro ponudil tudi Gregorju Hrovatu in Blažu Mahkovicu, v drugi četrtini je na položaju organizatorja igre igral Matic Rebec. V zadnjih minutah je Slovencem vendarle steklo, z agresivno igro v obrambi so izsilili nekaj beloruskih napak in povedli s 47:38, a so Belorusi hitro odgovorili, ob polčasu Slovenija vodi le s 47:46.

Na začetku tretje četrtine so Belorusi dosegli dve hitri trojki in spet prišli v vodstvo, Slovenci pa so nadaljevali z napakami in prelahko izgubljali žoge, kar je razburjalo tudi Trifunovića na klopi. Vlatko Čančar je bil povsem neprepoznaven, Belorusi so prevladovali tudi v skoku in sredi tretje četrtine je prekipelo Prepeliču, ki je zaradi ugovarjanja sodnikom dobil tehnično napako. Beloruska prednost je sredi tretje četrtine znašala že devet točk, a so Slovenci spet ujeli priključek. Mahkovic je s prostim metom dobre tri minute pred koncem znižal na 63:64, Rebec pa po protinapadu povedel Slovence v vodstvo. Po tridesetih minutah igre je v Minsku 75:74, obeta se nam zelo napeta zadnja četrtina.

Slovenci so v napadu dosegli nekaj lahkih košev, razpoložen je bil Jaka Blažič, ki je s svojo 25. točko poskrbel za prednost z 81:80 manj kot sedem minut pred koncem tekme. S četrto trojko Saše Zagorca je Slovenija prišla do šestih točk prednosti (86:80), tudi Belorusi so v napadu zgrešili zicer pod košem, kar je bila sicer danes predvsem domena Slovencev. Blažič je v napadu zapravil še en povsem neoviran met, Belorusi pa so napako izkoristili za nov juriš in dobri dve minuti pred koncem je prednost Slovencev skopnela le na dve točki, po košu Saddlerja so domačini izenačili, manj kot 15 sekund pred koncem pa povedli s 93:91 in Slovenija je imela še zadnji napad za izenačenje. Klemen Prepelič je imel dva prosta meta, prvega je zadel, drugega pa ne in Belorusija je prišla do velike zmage nad evropskimi prvaki s 93:92.

Skupina A:

Belorusija : Slovenija 93:92 (26:24, 20:23, 29:27, 18:18)

Športna dvorana, gledalcev 1000, sodniki: Mazzoni (Italija), Poursanidis (Grčija), Aunkrogers (Latvija).

Belorusija: Saddler 25 (1:1), Salaš 20 (2:4), Meščarako 6, Liutič 13 (2:3), Paliaščuk 2, Kudraucau 18 (4:5), Semianiuk 4, Belianko 3, Vaškevič 2 (0:2).

Slovenija: Rebec 14 (3:4), Rupnik 6 (4:4), Prepelič 17 (4:6), Blažić 27 (8:10), Hrovat 2, Zagorac 13 (1:2), Mahkovic 3 (3:4), Dimec 7 (1:1), Čančar 3 (1:2).

Prosti meti: Belorusija 9:15, Slovenija 25:33.

Met za dve točki: Belorusija 27:50, Slovenija 17:35.

Met za tri točke: Belorusija 10:24 (Kudraucau 4, Saddler 2, Salaš 2, Litič, Belianko), Slovenija 11:24 (Zagorac 4, Prepelič 3, Blažič 3, Rebec).

Skoki: Belorusija 46 (30 + 16), Slovenija 28 (23 + 5).

Osebne napake: Belorusija 26, Slovenija 22.

Pet osebnih: /.

Španija : Črna gora 79:67 (23:17, 23:22, 18:14, 15:14)

Lestvica

ŠPANIJA 3 3 0 +23 6

SLOVENIJA 3 2 1 +17 5

ČRNA GORA 3 1 2 -1 4

BELORUSIJA 3 0 3 -39 3