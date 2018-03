Ko gre zares, imajo tudi derbiji drugačen scenarij

Ljubljana – Tik pred novim letom so košarkarji Ilirije prijetno presenetili svoje privržence, saj so dobili ljubljanski derbi v Stožicah s 86:81. Toda sladka zmaga se jim je zbrisala ob začetku lige Nova KBM za prvaka, v kateri so vsa moštva štartala z ničle. V revanši v zadnji tekmi 1. kola pa Petrol Olimpija ni dovolila niti najmanjšega dvoma.



Sinoči sta obe moštvi nastopili oslabljeni. Gostitelji so poleg nesrečnega organizatorja igre Jana Špana, ki je v soboto utrpel hujši pretres možganov in poškodbe ličnice, pogrešali centra Jordana Morgana, zato jim je prišla prav krstna predstavitev dirigenta Mitcha McCarrona. Avstralski reprezentant je prebil na parketu 16 minut in na trenutke opozoril nase, čeprav se ni silil v ospredje, več o njegovih vrlinah (in slabostih) pa bodo vendarle povedali naslednji, bolj izenačeni nastopi. Ko se bo vsaj nekoliko uigral z novimi soigralci, bo lahko med drugim pokazal, kakšen je njegov repertoar podaj, saj včeraj ni imel niti ene asistence. Ilirija je lahko medtem znova računala na dolgo poškodovanega Jasmina Hukića, toda drugi izkušeni veteran zasedbe Stipe Modrić je soigralcem pomagal le s spodbujanjem s klopi.



Ilirijani so začeli izgubljati korak s tekmeci že sredi uvodne četrtine. Po izenačenju na 8:8 so zaostali z 12:27 in 16:32, saj je bilo hitro jasno, da je imela Petrol Olimpija precej več razpoloženih adutov. Med njimi so izstopali Roko Badžim, Gregor Hrovat in Devin Oliver, pri gostih, ki so izkoristili le 36 odstotkov vseh metov iz igre (Olimpija 48 %) in izgubili skok s 33:45, pa sta pričakovano nosila glavno breme reprezentanta Žan Mark Šiško in Luka Vončina, vendar oba brez presežka pri natančnosti. Najvišjo prednost si je Petrol Olimpija priigrala dve minuti pred koncem pri rezultatu 82:56.



Danes ob 19. uri bo v Škofji Loki na sporedu prva tekma 2. kola lige za obstanek med LTH Castingsom in Zlatorogom.

Petrol Olimpija : Ilirija 86:68 (62:45, 44:27, 27:12)

Dvorana Stožice, gledalcev 400, sodniki Španič (Po), Poljanšek (Hraše) in Rener (Kp).

Petrol Olimpija: Kastrati 4 (0:2), Radulović 9 (1:4), Tratnik 6, Oliver 15, Badžim 13, D. Lorbek 7, Hrovat 14 (5:6), McCarron 10 (3:3), Begić 8 (2:2); Ilirija: Čigoja 3, Čučović 2, Hukić 6, Rodič 2 (2:4), Mladenovski 14 (0:1), Germ 6, A. Nikolić 2 (2:2), Šiško 18 (6:6), Tončinić 2, Vončina 13 (3:5).