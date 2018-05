Kokoškov v Phoenixu kot doma, za njim tudi Dončić?

Ljubljana – Kar 72 let je liga NBA čakala na prvega strokovnjaka z druge celine, ki bi prevzel vlogo glavnega trenerja v enem od elitnih ameriških moštev, in včeraj ga je dočakala. Ob odločitvi Roberta Sarverja, lastnika kluba Phoenix Suns, da bo za tri sezone najel Igorja Kokoškova, so lahko ponosni tudi slovenski ljubitelji košarke. Srb je namreč lani v imenitnem slogu popeljal našo reprezentanco do zlate kolajne na EP.



Kokoškov, trenutno še desna roka Quinna Snyderja pri Utahu, je decembra lani dopolnil 46 let, a si je v ZDA nabral zelo bogate izkušnje. Prek Atlantika se je odpravil že leta 1999 in se kot prvi Evropejec prebil do mesta pomočnika v prvi diviziji študentskega prvenstva NCAA, leto dni pozneje pa še v ligi NBA pri LA Clippers. V sezonah 2008–2013 je med drugim deloval pri Phoenixu, kjer je spoznal Gorana Dragića in se spoprijateljil z njim, po dolgem čakanju na uresničitev sanj pa se bo vrnil v Arizono skozi glavna vrata, da bi morda kmalu skrbel še za enega slovenskega asa.



Phoenix je letos pod vodstvom začasnega trenerja Jaya Triana zasedel zadnje mesto med vsemi 30 moštvi v ligi NBA in ima zato največ možnosti, da bo na letošnjem naboru izbiral prvi. V tem primeru bi se zelo verjetno odločil za Luko Dončića, ki ga Kokoškov odlično pozna z lanskega eurobasketa in o njem je vedno govoril zgolj z izbranimi besedami. Vrstni red izbiranja klubov, ki se niso uvrstili v letošnjo končnico, bodo izžrebali 15. t. m. v Chicagu, 25 odstotkov kroglic pa bo nosilo ime Sonc. Sledijo jim Memphis (19,9 %), Dallas (13,8 %), Atlanta (13,7 %), Orlando (8,8 %) ... Glavni dogodek tradicionalnega »drafta« bo prišel na vrsto 21. junija v Brooklynu.



Odlika: delo z mladimi



»Popolnoma zasluženo. Vsa čast, Igor,« je Luka Dončić pozdravil potezo Phoenixovih šefov na družbenih omrežjih, podobno tudi Goran Dragić: »Čestitke Igorju Kokoškovu. Zaslužil si je, saj je odličen trener. Veliko sreče.« Pri Soncih medtem zagotavljajo, da njihov izbor ni neposredno povezan z naborom in Dončićem. Prepričal jih je Kokoškov s svojimi dejanji, predvsem s sposobnostjo uveljavljanja mladih košarkarjev, kar bo v procesu prenove nekdanjega vrhunskega kluba (v letih 1976 in 1993 je igral v velikem finalu lige NBA) izjemnega pomena. In ne nazadnje, njihov novi trener, ki je leta 2010 dobil ameriško državljanstvo, se v Arizoni počuti kot doma. Zato ima z ženo Patricio, sinom Luko (!) in hčerko Elino Grace še vedno hišo v območju Phoenixa.



»Za Igorjem je dolga pot, saj je bil pomočnik pri LA Clippers, Detroitu, pri nas, Clevelandu, Orlandu in Utahu ter selektor izbranih vrst Gruzije in Slovenije, povsod pa je pustil značilen pečat. Ob njem talenti vidno napredujejo, saj ga ni strah tvegati z mladimi, hkrati pa ne trpijo rezultati moštva. Res je, da še ni bil glavni trener v ligi NBA, toda prehodil je vse druge možne stopničke,« je ob vrnitvi Kokoškova poudaril Phoenixov glavni menedžer Ryan McDonough, ki se je z novim trenerjem Sonc vnovič sestal pred drugo tekmo 2. kola končnice s Houstonom. In nato hitro povlekel odločilno potezo, čeprav med drugimi kandidati ni manjkalo uveljavljenih imen: Mike Budenholzer, Jason Kidd, Mark Jackson, Steve Clifford, Frank Vogel, Steve Clifford, James Borrego ...



Zanimive stvari se medtem dogajajo tudi v Charlottu, kjer se zelo resno zanimajo za italijanskega stratega Ettoreja Messino, od leta 2014 prvega pomočnika Gregga Popovicha v San Antoniu.