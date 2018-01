Košarkarski svet v črnem, umrl Jo Jo White

J. P.

Boston - Košarkarski svet žaluje: v 72. letu starosti je namreč preminil nekdanji zvezdnik lige NBA Jo Jo White, ki je najlepšo zgodbo spisal v majici Bostona, ki mu je bil zvest polno desetletje (1969-1979), v tem času pa se veselil tudi dveh šampionskih prstanov in prestižnega individualnega priznanja za najkoristnejšega igralca končnice v sezoni 1975/76. Obenem je bil tudi pomemben člen ameriške izbrane vrste, s katero je leta 1968 v Ciudadu de Mexicu postal olimpijski zmagovalec.

Njegova statistika je osupljiva. V karieri je dosegel 14.399 točk (17,2 na tekmo) in prispeval 4095 podaj (4,9 na dvoboj) in 3345 skokov (4,0). Smrt člana ameriškega Hrama slavnih, ki je zadnja leta bolehal za demenco, je potrdila njegova hči Meka White: »Umrl je po komplikacijah zaradi pljučnice. Odkar so mu maja leta 2010 odstranili možganski tumor, je trpel za demenco.« Kot poroča STA, so se mu poklonili tudi pri Bostonu: »Bil je velik gospod in pravi šampion, na parketu izjemno talentiran in briljanten. Njegova košarkarska zapuščina je neprecenljiva, večno mu bomo hvaležni.«