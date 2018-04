Krka bo igrala tudi za navijača Jožeta

Ljubljana – Ob dveh tekmah na teden v zadnjih kolih lige Nova KBM za prvaka v moštvih z omejenimi kadrovskimi zasedbami vse bolje razumejo košarkarje Petrola Olimpije, ki so večji del sezone odigrali po tri dvoboje tedensko. Hitropotezni ritem jih tudi vse bolj bliža končni odločitvi, kdo se bo prebil v polfinale končnice. Na sporedu je le še pet kol.



Najbližje napredovanju so trenutno tri ekipe, ki so se med najboljšo četverico uvrstile že lani (Petrol Olimpija, Krka in Rogaška), Sixt Primorska pa bi utegnila nadomestiti Zlatorog, ki je v predzadnjem kolu lige za obstanek včeraj klonil proti Termam Olimia, a se tako kot polzelski Hopsi ognil izpadu med drugoligaše. Stožiška in koprska zasedba imata po tri zmage prednosti pred petouvrščenim Heliosom, zato bo zanju današnje kolo sila pomembno. Ljubljančani želijo ostati na vrhu lestvice tudi po derbiju s Krko, Primorci pa bi z zmago nad Domžalčani še povečali prepad pod najboljšimi in jih v veliki meri razbremenil negotovosti.



Svojo računico imajo tudi Novomeščani. Po zmagoslavju v 2. ligi ABA so se začeli nekoliko loviti, le z veliko težavo ugnali Šentjur, nato pa zapored klonili proti Sixtu Primorski in Heliosu. Danes bodo gostili Petrol Olimpijo, ki po treh dosedanjih soočenjih v DP vodi z 2:1, a ima na tekmečevem parketu pogosto velike težave. Krkin trener Simon Petrov se vendarle ozira na slabosti njegovih košarkarjev: »Glede na zadnjo tekmo s Heliosom bomo morali popraviti zelo veliko stvari, če bomo hoteli biti uspešni, še posebej proti Ljubljančanom, ki v zadnjem času kažejo dobre predstave. Upam na čim večjo spodbudo s tribun, saj bo tekma tudi humanitarna. Ves izkupiček bo šel za reševanje stanovanjskega vprašanja našega invalidnega, a še kako zvestega navijača Jožeta.«



Bo Helios osvojil Bonifiko?



Helios je bil prejšnji teden kos Novomeščanom, danes pa bo nadaljeval niz tekem s Koprčani, v katerem je bilo vselej uspešnejše gostujoče moštvo. V ligi za prvaka Bonifika resda še ni padla, jo lahko (tako kot v 16. kolu uvodnega dela DP) osvojijo Domžalčani? Njihov trener Jovan Beader napoveduje: »Serijo treh zaporednih tekem proti najmočnejšim slovenskim ekipam smo dobro odprli s sredino zmago proti Krki. Zdaj pa nas čakata še dve težki gostovanji, na katerih bomo lahko neobremenjeni. V Koper sicer ne gremo z belo zastavo, saj smo februarja tam že presenetili. Tudi tokrat bomo storili vse, da bi gostiteljem čim bolj otežili delo.«



Rogaška bo poskusila ohraniti s stik z vodilnimi v lokalnem derbiju v Šentjurju, ki je tudi ponovitev finala DP 2015, Ilirija pa bo po štirih zaporednih porazih gostila edino zasedbo, ki je v tej sezoni še ni premagala – Šenčur GGD.



Pari 10. kola lige Nova KBM za prvaka, danes: Krka – Petrol Olimpija (18), Sixt Primorska – Helios Suns (19), Šentjur – Rogaška (19), Ilirija – Šenčur GGD (20); 9. kolo za obstanek, danes: LTH Castings – Hopsi Polzela (17.30), Mesarija Prunk – Celje (19); odigrano sinoči – Zlatorog : Terme Olimia 78:79.