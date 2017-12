Krka izgubila v Čačku

A. V.

Čačak - Čeprav so bili Dolenjci v zadnjih 40 dneh v odlični formi, saj so dobili devet od desetih tekem, pa so bili tokrat proti Borcu nebogljeni. Obe ekipi imata po novem po osem zmag in tri poraze in sta na vrhu lestvice.

Novomeščani so tekmo slabo že začeli in hitro zaostali z 2:11. Čeprav so se pozneje približali tudi na štiri točke razlike (nazadnje pri 47:51), pa do vodstva niso prišli niti enkrat na tekmi, medtem ko so domači praktično ves preostanek tekme prednjačili in tekmece držali na varni razdalji.

Pri domačih je bil z 21 točkami najboljši Ilija Đoković, pri gostih je s 24 točkami in 13 skoki izstopal Dino Cinac.

Krka bo v 12. krogu 3. januarja igrala pri Lovčenu.

Borac - Krka 95:80 (27:18, 49:38, 74:58)