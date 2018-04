Krka in Sixt Primorska finalista lige Aba2

Čačak - Srbski Čačak te dni gosti zaključni turnir druge jadranske lige Aba2. V prvem drevišnjem polfinalnem dvoboju sta se pomerila domači Borac in novomeška Krka. S 86:82 (21:24, 39:47, 64:63) se je uvrstitve v finale veselila Krka. V drugem polfinalu je koprski Sixt Primorska premagal Vršac z 88:64 (16:22, 48:42, 66:54).



Krka je pred 2500 gledalci po zaostanku sedmih točk ob polčasu pomembno razliko naredila v tretji četrtini, ki jo je dobila s kar 25:16 in znala nalet zadržati tudi v zadnjih desetih minutah.

Za Borac je Nikola Pešaković prispeval 21 točk, v dresu Krke pa je Paolo Marinelli dosegel 20 točk, a so Novomeščani imeli razpoloženih precej igralcev, saj jih je kar pet doseglo deset točk ali več.

Smiles and huge joy on one side, tears and great disappointment on the other...



Still, the crowd in Čačak rewarded both @KKBoracCacak and @bckrka with a huge applause at the end.



And each team fully deserved it! #ABALiga2 pic.twitter.com/pv0S0glRAW