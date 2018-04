Laso: Nisem neumen, čutim pritisk Grkov

Ljubljana – V 30 kolih evrolige so se najboljša moštva razvrstila v sumljivo podobnem vrstnem redu (1. CSKA, 2. Fenerbahče, 3. Olympiakos) kot na lanskem finalnem turnirju (1. Fenerbahče, 2. Olympiakos, 3. CSKA). Seznam favoritov je torej jasen, kdo se bo od 18. do 20. maja potegoval za lovoriko v Beogradu, pa se bo vedelo po četrtfinalnih dvobojih do treh zmag, ki se bodo začeli danes.



Najboljša osmerica košarkarske sezone na stari celini nasploh ni doživela velikih sprememb. Namesto Anadoluja Efesa in Darušafake sta se vanjo uvrstila Žalgiris in Himki, bistveno številčnejše pa ni niti slovensko zastopstvo. Zaradi naturalizacije Anthonyja Randolpha se je povečalo za enega moža, družbo pa mu bosta delala njegov soigralec pri Realu Luka Dončić in Beno Udrih, ki je okrepil Žalgiris sredi sezone in se razveselil njegovega prvega preboja med elitnih osem po letu 1999, ko je osvojil naslov evropskega prvaka.



Real bo igral v četrtfinalu šestič zapored, po lanski osvojitvi četrtega mesta v Istanbulu in letošnji peti stopnički pred začetkom končnice pa se je znašel v precejšnji negotovosti. Vročico je ohladil predsednik njegovega tekmeca Panathinaikosa, Dimitris Giannakopoulos, ki je zagrozil, da bo zaradi nenehnih sporov s prvim možem evrolige Jordijem Bertomeujem in izrečenih kazni umaknil svoj klub iz tekmovanja. Grki bodo svojo napoved resda še nekoliko prespali. V primeru prekinitve dolgoletne pogodbe z evroligo bi namreč morali plačati deset milijonov evrov globe, ostali bi brez vsaj 15 vrhunskih tekem v domači dvorani v sezoni, poslabšalo pa bi se tudi njihovo izhodišče pri iskanju pokroviteljev in košarkarjev. Ali jim bo izbruh, ki ga lahko razumemo tudi kot strateški pritisk na vodstvo tekmovanja in sodnike, vendarle prinesel kakšno korist poleg prednosti tekme več v domači dvorani?



»Dobro poznam razmere v evropski košarki in če bi rekel, da ni nevarnosti, bi bil neumen, kar po moji oceni nisem. Vendar si ne belim glave, poskušam razmišljati o tem, kako bi čim bolje odigrali prvi dve tekmi v Atenah in si priigrali vsaj eno zmago zaloge pred selitvijo serije v Madrid,« razmišlja Realov trener Pablo Laso, ki ima vso sezono več kot dovolj skrbi zaradi epidemij poškodb. Pred soočenjem s Panathinaikosom sta Randolph in Rudy Fernandez vnovič izgubila nekaj dni vadbe, Facundo Campazzo je moral na operacijo hrustanca v kolenu, vso sezono odsotni Sergio Llull pa že trenira s soigralci, a še ni pripravljen za tekme.



Pomembni dnevi za Dončića



»Campazzova poškodba je prišla v neprijetnem trenutku, saj se je v rednem delu sezone, v katerem smo po enkrat zmagali in izgubili s Panathinaikosom, odlično kosal z ideologom tekmecev Nickom Calathesom. Toliko večje breme bosta torej morala prevzeti Luka in Chasson Randle,« meni Laso, ki ga čaka zanimiv trenerski dvoboj s Xavijem Pascualom, s katerim je bil veliko ogorčenih bitk, ko je ta vodil Barcelono. Za konec je Laso zagotovil, da Dončića ne bo vrglo s tira pričakovanje odhoda v ligo NBA. Na nabor se mora prijaviti do 22. t. m., na nedeljski tekmi španske lige pa naj bi ga v živo spremljal Robert Sarver, lastnik moštva Phoenix Suns, ki ima največ možnosti, da bo izbiralo prvo.



Prve tekme četrtfinala, danes: CSKA (1) – Himki (8), Panathinaikos (4) – Real (5); jutri: Fenerbahče (2) – Baskonia (7), Olympiakos (3) – Žalgiris (6).