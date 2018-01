Legendarni Julius Erving končal v bolnišnici

A. V., STA

Philadelphia - Legendarni zvezdnik ameriške košarke Julius Erving, nekdanji igralec Philadelphia Sixers, je končal v bolnišnici, kamor so ga odpeljali, ko mu je na ogledu tekme svoje nekdanje ekipe proti Detroitu postalo slabo. Po opravljenih preiskavah v njegovem taboru pričakujejo, da ga bodo izpustili domov.

"Ervingu je postalo slabo med današnjo tekmo, zato so ga prepeljali v lokalno bolnišnico na podrobnejše preglede. Po koncu zdravniške obravnave pričakujemo, da ga bodo odpustili iz bolnišnice," so v skupni izjavi za javnost zapisali pri 76ers in Ervingovi ekipi za odnose z javnostmi.

Sedeminšestdesetletni zvezdnik je na slovesnosti z zvoncem svobode odprl tekmo proti Detroit Pistons, čast mu je pripadla ob 35-letnici njegovega slovitega zabijanja proti Los Angeles Lakers.

Košarkar z vzdevkom Dr. J je sedmi strelec lige NBA vseh časov s 30.026 točkami. Leta 1981 je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca (MVP) prvenstva, leta 1983 je popeljal Philadelphio do naslova prvaka.