Luka Dončić statistični MVP evrolige

N. Gr.

Evroliga - Košarkarski biser Luka Dončić je postal prvi Slovenec, ki je redni del evrolige končal z najvišjim statističnim indeksom uspešnosti in tako postal neuradno najkoristnejši igralec lige, hkrati pa pri devetnajstih letih tudi najmlajši, odkar se učinkovitost meri prek seštevka vseh košarkarskih prvin.

Luka Dončić je imel v uvodnih tridesetih krogih povprečje 16,9 točke, 4,8 skoka, 4,6 podaje in 1,2 pridobljene žoge, kar je bilo dovolj za statistični indeks 22,7. Real Madrid je osvojil peto mesto in se uvrstil v končnico, v četrtfinalu na tri zmage se bo pomeril s Panathinaikosom.

Le za Švedom in de Colojem

Dončić je bil v rednem delu tretji strelec evrolige za Rusom Aleksejem Švedom (21,4) in Francozom Nandom de Colojem (17,1). Slednji je prav tako drugi po statističnem indeksu (20,2), tretji je Šved (20).

Evroliga priznanja za MVP rednega dela ne podeljuje, saj najboljšega igralca tekmovanja izbira le po zaključnem turnirju, ki bo letos od 18. do 20. maja v Beogradu. V zadnjih treh sezonah so to postali Sergio Llull, Nando de Colo in v sezoni 2014/15 Nemanja Bjelica.

Štirikrat MVP, petkrat indeks 35+

V tej sezoni je Dončić nenehno opozarjal nase, štirikrat je bil izbran za najbolj koristnega igralca kola z najvišjim indeksom, kar petkrat je presegel indeks 35.

Slovenija bo imela poleg Dončića in Anthonyja Randolpha v končnici evrolige še enega predstavnika, Bena Udriha (na enajstih tekmah povprečje 11 minut in 3,2 točki), ki je z Žalgirisom osvojil šesto mesto, tako da se bo v četrtfinalu, ki se začne 17. in 18. aprila, pomeril s podprvakom Olympiacosom iz Pireja. Preostala para sta CSKA Moskva - Himki Moskva ter Fenerbahče Istanbul - Baskonia Vitoria.

Brose Bamberg (11-19), za katerega je Aleksej Nikolić povprečno igral dobrih dvanajst minut (2,6 točke), je evroligo končal na dvanajstem mestu, Crvena zvezda Alena Omića (8,4 točke, 3,9 skokov) je bila štirinajsta, zadnje šestnajsto mesto pa je zasedel Anadolu Efes Zorana Dragića, ki je se je februarja huje poškodoval, do tedaj pa je imel povprečje dobrih deset točk in bil januarja MVP kroga.