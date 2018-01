Martič bo v Nemčiji predvsem spoznaval svoje adute

Ljubljana – Prvi nastop v Fibini ligi prvakov v letu 2018 pričakujejo košarkarji Petrola Olimpije kot predzadnji v skupini C ter z zgolj simboličnimi možnostmi za osvojitev enega od prvih štirih mest in uvrstitev v osmino finala. Drevišnje gostovanje v Bayreuthu (ob 20. uri) vendarle pričakujejo pod vtisom prihoda novega trenerja Zorana Martiča, opogumlja pa jih lahko tudi podatek, da jim gre v zadnjem poldrugem mesecu še najbolje od rok na evropski sceni.



Zelo dobro se spomnimo, kako so v Stožicah v drugi polovici novembra z veseljem pričakali zastoj klubskih tekmovanj zaradi reprezentančnih kvalifikacij za SP 2019. Želeli so namreč zajeti sapo po napornem ritmu treh tekem na teden, uigrati moštvo, ki zaradi nastopanja na treh frontah hkrati niti ni utegnilo vaditi, veselili pa so se tudi okrevanja organizatorjev igre Talorja Battla in Jana Barbariča. Toda ko je prišel 1. december, se ni veliko spremenilo. Od tedaj so Ljubljančani odigrali 17 tekem in doživeli 10 porazov, pozitiven izkupiček (2:1) so v tem času imeli le v ligi prvakov, v kateri so ugnali Roso Radom in Strasbourg ter izgubili z Banvitom. V ligi ABA, ki bi morala biti prednostno tekmovanja za to obdobje v sezoni, so zmagali le enkrat v šestih kolih, v slovenski ligi Nova KBM trikrat v šestih nastopih, v pokalu Spar pa so po uvodnem četrtfinalnem porazu v Domžalah le izločili Helios. Po porazu z Ilirijo tik pred silvestrovim je Gašper Okorn ponudil odstop, ki ga je vodstvo kluba zavrnilo, posloviti pa se je moral po nedeljski zmagi na Polzeli po podaljšku.



Nasledil ga je Zoran Martič, kar je bilo za dobre poznavalce razmer le vprašanje časa, odkar je direktorsko mesto v Stožicah prevzel Roman Lisac. Drevi ga čaka težko delo, saj je prevzel moštvo na ponedeljkovem večernem treningu, po včerajšnji poti v Bayreuth pa ga čaka revanša s tekmecem, ki se je pred poltretjim mesecem sprehodil do zmage v Stožicah z 90:73, potem ko je že vodil z 18 točkami prednosti. Vse skupaj se je dogajalo tako hitro, da novi Olimpijin strateg niti ni utegnil podrobno proučiti igre trenutno četrte zasedbe nemške lige, ki skupaj z Banvitom vodi v skupini C lige prvakov. Ključna naloga pa ga šele čaka. S povsem drugačnim trenerskim pristopom od Okornovega – košarkarji so očitno otopeli na njegovo energičnost – bo moral na hitro zlezti pod kožo svojim košarkarjem, jih odvrniti od nekaterih slabih igralnih razvad (predvsem Battla) ter jih spodbuditi k odpravi ključnih moštvenih slabosti.



»Popolnoma drugače je, ko moštvo gledaš po televiziji ali s tribun ali ko ga spoznavaš na treningih. Osredotočamo se zgolj na nas same. Dvoboj bomo izkoristili, da bi – kolikor je mogoče v tako kratkem času – popravili nekatere podrobnosti. Predvsem želim videti napredek pri igri v obrambi in skoku,« zagotavlja Martič.