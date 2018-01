Martič prišel, videl, zmagal

Košarkarji Petrola Olimpije so v desetem kolu lige prvakov četrtič zmagali, z 79:78 so bili boljši od Bayreutha.

J. P.

Bayreuth - Prišel, videl, zmagal. Novi trener košarkarjev Petrola Olimpije Zoran Martič, ki je predvčerajšnjim na vročem stolčku nasledil Gašperja Okorna, je svojo misijo začel s sladkim uspehom. Njegovi varovanci so v desetem kolu lige prvakov vpisali četrto zmago, drugo na gostovanju. V Nemčiji so bili namreč po ogorčenem boju z 79:78 boljši od Bayreutha, ki je tako prekinil niz treh zaporednih uspehov. Nov izziv čaka Ljubljančane v soboto, ko se bodo v ligi ABA v Baru pomerili z Mornarjem.

Zeleno-beli so vodili večino dvoboja, največ tik pred odhodom na glavni odmor za trinajst točk, v končnici pa so prigarano skorajda postavili na kocko. Gostiteljem so celo dopustili, da so malenkostno ušli (67:66), izid je bil nazadnje poravnan na 75. točk, v finišu pa so slovenski prvaki le zadržali točko naskoka. S 15 točkami je bil najučinkovitejši Jordan Morgan, ki je bil nezgrešljiv - proste mete je izvajal 3:3, iz igre pa metal 6:6.

»Zelo sem vesel za ekipo, ki si je zaslužila zmago. Fantje so se borili od prve do zadnje minute in bili večino časa v prednosti. Ključna sta bila agresivna obramba in skok. Želim si in verjamem, da lahko nadaljujemo s takim pristopom tako na treningih kot tudi tekmah,« se je prve zmage v novi vlogi veselil trener zmajev Zoran Martič, kapetan Domen Lorbek pa ga je dopolnil: »Kar 16 podaj kaže, da smo odigrali kot ekipa, dobro smo tudi skakali. Zmaga je povsem zaslužena.«

BAYREUTH : PETROL OLIMPIJA 78:79 (53:59, 37:45, 17:23)

Dvorana Oberfrankenhalle, sodniki Rosso (Francija), Clivaz (Švica) in Proc (Poljska).

Bayreuth: Robinson 2, Cox 2, Linhart 8 (1:2), Doreth 2 (2:3), Seiferth 6, Wachalski 3, Amaize 5 (3:3), Brooks 11 (3:5), York 24 (8:8), Marei 15 (5:8).

Petrol Olimpija: Oliver 6, Špan 4, Bubnić 9, Badžim 9, Morgan 15 (3:3), Lorbek 10 (2:2), Battle 13 (2:2), Hrovat 13 (2:2).

Prosti meti: Bayreuth 22:29, Petrol Olimpija 9:9.

Trojke: Bayreuth 6:22 (York 4, Linhart, Wachalski), Petrol Olimpija 10:26 (Badžim in Hrovat 3, Lorbek 2, Bubnič, Battle).

Osebne napake: Bayreuth 18, Petrol Olimpija 26.

Pet osebnih napak: Kastrati (26.), Bubnić (37.).