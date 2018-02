McCarron nova okrepitev zmajev

N. Gr., STA

Ljubljana - Slovenski košarkarski državni prvaki Petrol Olimpija so se pred začetkom lige za prvaka na položaju organizatorja igre okrepili s 25-letnim avstralskim reprezentantom Mitchellom McCarronom. Igralec, ki se bo ekipi pridružil v najkrajšem možnem času, je z ljubljanskim klubom podpisal pogodbo do konca sezone 2017/18.

Olimpija je avstralskega košarkarja uspešno registrirala za nastopanje v drugem delu slovenskega državnega prvenstva.

Aktualno sezono 2017/18 je McCarron začel v Avstraliji, kjer je do konca avstralske lige nastopal za ekipo Cairns Taipans in v povprečju dosegal 11,2 točke, 6,8 skoka in tri podaje na tekmo, so še sporočili iz Olimpije.