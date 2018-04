Miami potrdil končnico, Dragić prvi strelec Vročice (VIDEO)

Košarkaji Miamija so odpravili Atlanto in dokončno potrdili svoje mesto med najboljšimi ekipami v NBA.

N. Gr., STA

Miami - V ligi NBA je v noči na sredo Miami z zmago proti Atlanta Hawks s 101:98 potrdil uvrstitev v končnico. Najboljši strelec Vročice je bil Goran Dragić, ki je v 29 minutah dosegel 22 točk in 10 skokov. Za Atlanto jih je John Collins prispeval 19.

Za košarkarji v ligi NBA je pester večer. Na sporedu je bilo kar 13 tekem, med drugimi pa je igrala tudi ekipa Slovenca Gorana Dragića Miami Heat, ki je z zmago proti Atlanti potrdila uvrstitev v končnico. Na zahodu je tako prosto le še eno mesto, katerega zdaj lovita Milwaukee Bucks in Detroit Pistons.

Poleg Dragića se je ob zmagi izkazal tudi Josh Richardson, ki je blokiral poskus meta gostov za vodstvo v zadnjih sekundah. Miami se je s to zmago dvajsetič uvrstil v končnico v 30 sezonah, lani so bili namreč člani vročice za eno zmago prekratki. Lani so dosegli 41 zmag, letos pa že 42, do konca pa je še nekaj tekem.

»Energija v tej stavbi je preprosto neverjetna. Mnogi so želeli kopirati to vzdušje, ampak ne uspe vsem. Naši navijači so vrhunski, napolnijo nas z energijo, glasni so in tako je res lepo igrati,« je po zmagi menil zvezdnik ekipe Dwyane Wade. Miami bo serijo v končnici začel 14. ali 15. aprila v gosteh.

Drevi revanša

Miami bo drevi znova igral, nasprotnik pa bo enak, saj se vročica odpravlja k Atlanta Hawks. O pestrem večeru priča veliko število tekem, precej bolj odprto je na vzhodu, kjer so znani trije potniki v končnico, medtem ko jih pet še lovi to uvrstitev. Dobro kaže Utah Jazz, ki so tokrat ugnali Los Angeles Lakers s 117:110. San Antonio Spurs, ki so na petem mestu, so si tokrat privoščili spodrsljaj in izgubili proti Los Angeles Clippers s 110:113. Slednji so na desetem mestu in imajo še vedno možnost da se prebijejo v zaključne boje.

V ostalih tekmah so Cleveland Cavaliers s 112:106 premagali Toronto Raptors, Philadelphia 76ers so bili s 121:95 boljši od Brooklyn Nets, Chicago Bulls so Charlotte Hornets ugnali s 120:114, Houston Rockets pa Washington Wizards s 120:104.

Ekipe so dosegle še štiri zmage. Dallas Mavericks so s 115:109 premagali Portland Trail Blazers, Denver Nuggets Indiana Pacers s 107:104, Phoenix Suns Sacramento Kings s 97:94, Milwaukee Bucks pa Boston Celtics s 106:102.

New York Knicks so doma izgubili proti Orlando Magic s 73:97, Oklahoma City Thunder pa proti Golden State Warriors s 107:111.