Mitchell najboljši v zabijanju, Booker pa v trojkah (VIDEO) 

N. Gr., STA

Los Angeles - Vrhunec vikenda vseh zvezd severnoameriške košarkarske lige NBA v Los Angelesu bo v noči z nedelje na ponedeljek tekma ekip LeBrona Jamesa in Stephena Curryja, na kateri bo v moštvu prvega zaigral tudi Slovenec Goran Dragić. Že danes pa je novinec Utah Jazza Donovan Mitchell dobil tekmovanje v zabijanju, Devin Booker pa v metanju trojk.

Mitchell, ki se je tekmovanja v zabijanju udeležil naknadno po poškodbi Aarona Gordona, je dobil dve popolni oceni - 50 točk - v štirih serijah zabijanj in je prehitel Larryja Nancea mlajšega iz Cleveland Cavaliers.

»Verjemite ali ne, na to sem se pripravljal že od otroštva. Vedno sem bil dober v zabijanju, ne pa ravno dober košarkar. Sem le zabijal in igral obrambo ter gledal veliko posnetkov Vincea Carterja,« je dejal Mitchell.

Mitchell, ki je eden favoritov za novinca leta v NBA s povprečjem 19,6 točke na tekmo, je v zadnji seriji potreboval 47 točk za zmago, dobil pa je 48. Eno od popolnih ocen je dobil v polfinalu, ko je preskočil trojico, v kateri je bila tudi njegova sestra Jordan.

V metu trojk je bil najnatančnejši Devin Booker iz Phoenix Suns, v finalu je z 28 točkami (zadel je 20 od 30 trojk) premagal nekdanjega prvaka Klaya Thompsona iz Golden State Warriors, ki je bil drugi s 25 točkami. V finalu je bil še Tobias Harris (Los Angeles Clippers).

»Res sem vesel te zmage. Vedno sem si želel najboljše, kar se da, predstavljati mesto, v katerem so me podpirali od prvega dneva,« je dejal Booker.

Branilec Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie pa je v spretnostnem tekmovanju v finalu ugnal Laurija Markkanena iz Chicago Bulls.

Ponoči pa bo na sporedu še vrhunec 67. vikenda "All Star". Ta bo požel zanimanje tudi v Sloveniji, saj bo Dragić, predstavnik ekipe Miami Heat, kot prvi Slovenec zaigral na tovrstni tekmi. Dragić, ki je v ekipi LeBrona Jamesa zamenjal poškodovanega Kevina Lova, bo ob sebi v ekipi imel še Jamesa (Cleveland Cavaliers), Anthonyja Davisa (New Orleans Pelicans), Kevina Duranta (Golden State Warriors), Kyrieja Irvinga (Boston Celtics), LaMarcusa Aldridgea (San Antonio Spurs), Bradleyja Beala (Washington Wizards), Victorja Oladipa (Indiana Pacers), Russella Westbrooka (Oklahoma City Thunder), Paula Georgea (Oklahoma City Thunder), Andreja Drummonda (Detroit Pistons) in Kembo Walkerja (Charlotte Hornets).

V ekipi Stephena Curryja pa so še Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), James Harden (Houston Rockets), Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves), Draymond Green (Golden State Warriors), Al Horford (Boston Celtics), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Klay Thompson (Golden State Warriors) in Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).