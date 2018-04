Najboljša učiteljica je Dragiću prinesla bolečo lekcijo

Ljubljana – »Končnica lige NBA je najboljša učiteljica,« je prepričan trener Philadelphie Brett Brown. Ko je bil v San Antoniu pomočnik Gregga Popovicha, je osvojil štiri šampionske prstane, zato pozna pot do vrha, in po nizu 16:0 v letošnjem finišu rednega dela prvenstva je slutil, da so njegovi košarkarji nared. V lekcijo so vključili Miami in ga v prvi tekmi končnice ugnali s 130:103.



Zasedba Gorana Dragića, ki se je vrnil v bojne vrste po težavah s kolenom, je bila do polovice soočenja dobro na poti. Po Ljubljančanovi trojki je vodila s 63:56, nato pa doživela pravi kolaps. Tretjo četrtino je izgubila z 18:34, zadnjo s 25:40, čeprav Philadelphia ni mogla računati na svojega prvega strelca, skakalca in blokerja Joela Embiida, ki še ni okreval po zlomu očesnega dela čelnice; zaigral naj bi v drugem ali tretjem dejanju dvoboja do štirih zmag. A je tudi brez njega imela več kot dovolj razpoloženih mož v svojem prvem nastopu v končnici po dolgih šestih letih.



Branilec JJ Reddick je dosegel 28 točk s pičlimi 13 meti iz igre (za tri 4:6), krilni center Dario Šarić je prispeval 20 točk ob metu za tri točke 4:6, organizator igre Ben Simmons je zbral 17 točk, 9 skokov in 14 asistenc, novincem v podaljšku sezone pa sta s klopi izdatno pomagala izkušena legionarja, Italijan Marco Belinelli (25 točk – za tri 4:7) in Turek Ersan Ilyasova (17 točk – za tri 3:4 in 14 skokov). 76ers so slednjič metali za tri točke odličnih 18:28 (64 %), kar je klubski rekord v izločilnih dvobojih. Ni slabo za ekipo, ki je v prvih treh letih pod Brownovim vodstvom (2013-16) dobila v seštevku le 47 tekem (letos jih je že 53) in se vpisala v zgodovino lige NBA z najbolj mučnim obdobjem vseh časov – med vsemi klubi.



Dragić izgubil največ žog



Iz Miamijevega zornega kota so tokratne številke precej manj prijazne. Prejel je kar 130 točk, največ doslej v vseh tekmah končnice, in največ, kar jih je Philadelphia zmogla od leta 1986. Njegovi košarkarji so se zavedali, da bo gostiteljem ustrezala hitra igra, in da morajo zato »molzti uro do zadnjih kapljic«, kot so se slikovito izrazili, a jim ni uspelo. S številnimi izgubljenimi žogami so celo olajšali delo tekmecem, s štirimi napakami pa je prednjačil Dragić, ki je imel težave tudi z natančnostjo. Za tri točke je sicer metal 3:4, a izkoristil le enega od desetih poskusov za dve točki, pa vendar je bil s 15 točkami drugi strelec Vročice za krilnim centrom Kellyjem Olynykom (26).



Najdražji košarkar moštva Hassan Whiteside je igral le 12 minut in imel vnovič veliko pripomb na račun trenerja Erika Spoelstre, saj je zaradi odsotnosti 213 cm visokega Embiida preračunljivo nižal Miamijevo zasedbo, namesto da bi poskusil izkoristiti svojega udarnega aduta. A tudi prekaljeni Dwyane Wade, ki ga je v finišu rednega dela prvenstva prihranil za končnico, je prebil na parketu pičlih 19 minut, med katerimi je prispeval 11 točk ter po 4 skoke in asistence. Tako kot celotno moštvo je ostal v veliki senci Philadelphiinih pridobitev z zadnjih naborov NBA. Markelle Fultz je bil številka 1 lani, Avstralec Simmons predlani, Hrvat Šarić je bil št. 12 leta 2014, poškodovani Kamerunec Embiid pa je istega leta zasedel tretje mesto.



Zato v ZDA še toliko bolj nestrpno pričakujejo Luko Dončića. Letošnji nabor bo na sporedu 21. junija, toda že 15. maja bodo izžrebali, po kakšnem vrstnem redu bodo izbirala moštva, ki se niso uvrstila v končnico. Največ možnosti, da bo prišel na vrsto kot prvi, ima zadnjeuvrščeni Phoenix (25 odstotkov), sledijo pa mu Memphis (19,9 %), Dallas (13,8 %), Atlanta (13,7 %) in Orlando (8,8 %).