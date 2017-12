NBA: Brooklyn se je poigral z Dragićevim Miamijem (VIDEO)

A. V.

New York - Košarkarji Brooklyna so v severnoameriški ligi NBA ponoči gostovali na Floridi in v Miamiju ugnali Gorana Dragića in soigralce kar s 111:87. Slovenski reprezentant je na tekmi dosegel 11 točk, pet podaj, štiri skoke ter tekmecem ukradel dve žogi.

Pri Miamiju je bil z 19 koši najbolj razpoložen Josh Richardson, dve manj je dosegel Hassan Whiteside. Pri Brooklynu pa je kar sedem košarkarjev vpisalo dvomestno število košev, z 21 točkami pa je bil najbolj učinkovit Joe Harris.

Končni izid ne kaže realne slike. Zmaga Brooklyna bi bila lahko še precej izdatnejša, saj so gostje po treh četrtinah vodili že s 95:60, v zadnjem delu pa je Miami poraz vsaj ublažil. Še več, gostitelji so na tekmi sicer povedli z 18:8, njihov največji zaostanek pa je bil -38.

Vsekakor bodo morali Dragič in soigralci poraz hitro pozabiti, saj jih že danes čaka gostovanje v Orlandu.

NBA

Miami Heat - Brooklyn Nets 87:111

(Goran Dragić 11 košev, pet podaj, štirje skoki za Miami)

Washington Wizards - Houston Rockets 121:103

Toronto Raptors - Atlanta Hawks 111:98

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 120:128

Chicago Bulls - Indiana Pacers 119:107

Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks 95:97

Sacramento Kings - Phoenix Suns 101:111

Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 106:121

Golden State Warriors - Charlotte Hornets 100:111