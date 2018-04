NBA: Cleveland na krilih Jamesa izenačil serijo (VIDEO)

Košarkarji Clevelanda so na drugi tekmi v svoji dvorani premagali Indiano s 100:97 in izenačili serijo na 1:1.

N. Gr., STA

Cleveland - LeBron James je upravičil sloves enega najboljših košarkarjev v zgodovini severnoameriške lige NBA in v prvem krogu končnice prvenstva na drugi tekmi popeljal svojo ekipo Cleveland Cavaliers do zmage s 100:97 nad Indiana Pacers, s katero so poravnali razmerje moči. James je 20 od svojih skupno 46 točk dosegel že v uvodni četrtini.

James, ki je 46 točkam dodal še 12 skokov in pet podaj, je z izjemnim uvodom v tekmo lastnoročno nadigral košarkarje Indiane s 13:0 in nato s 16:1.

»Pred tekmo sem imel v mislih le to, da se moramo maščevati Indiani in dvoboj izenačiti na 1:1. Na prvi tekmi nismo zadevali košev tako, kot smo vajeni, zato sem želel poskrbeti le za dober uvod v tekmo. Soigralci so mi pridno podajali žoge, tako da sem lahko zadel nekaj metov,« je po tekmi dejal 33-letni "kralj" James.

Cleveland si je tako opomogel po bolečem domačem porazu na prvi tekmi končnice vzhodne konference, ko so proti Indiani izgubili skoraj za dvajset točk. Tretja tekma dvoboja bo v petek v Indiani.

Houston že na pol poti

Medtem so si Houston Rockets v boju na štiri zmage priigrali vodstvo z 2:0, potem ko so v prvem krogu končnice zahoda s 102:82 premagali Minnesota Timberwolves. Najbolj se je s 27 točkami izkazal Chris Paul, rakete pa so zadele kar 16 trojk.

V Oklahoma Cityju je Derrick Favors tekmo končal pri 20 točkah in 16 skokih, Donovan Mitchell pa je k zmagi gostujoče ekipe Utah Jazz nad domačim Thunderjem s 102:95 dodal 28 točk. S tem so košarkarji iz olimpijskega Salt Lake Cityja razmerje moči izenačili na 1:1.

Slovenski košarkar Goran Dragić je bil z Miamijem tokrat prost; naslednja tekma dvoboja prvega kroga končnice proti Philadelphia 76ers ga v domači dvorani čaka že danes ponoči po srednjeevropskem času. Izid v zmagah je izenačen na 1:1.