NBA: Curry s 45 točkami do rekorda sezone (VIDEO)

Košarkarji Golden Stata so se na gostovanju pri moštvu Los Angeles Clippers dokopali do gladke zmage s 121:105.

J. P.

Los Angeles - Stephen Curry, zvezdnik branilcev šampionskih prstanov v ligi NBA, košarkarjev Golden Stata, je sinoči poskrbel za strelski osebni rekord v tej sezoni. Na gostovanju pred 19.068 gledalci v Staples Centru je namreč k zmagi svojega moštva nad domačo zasedbo Los Angeles Clippers (121:105) v manj kot 30 minutah na parketu prispeval kar 45 točk, ogromno pa je streljal z razdalje, saj je iz 16 poskusov zadel kar osem trojk. Dodal je še šest skokov ter po tri asistence in ukradene žoge.

»Očitno mu je odmor koristil. Bil je izjemen,« mu je polaskal tudi trener Steve Kerr. Po vrnitvi po poškodbi gležnja je v štirih obračunih zadel že 28 trojk ob 54-odstotni uspešnosti. »Ko sem imel v prvi četrtini nekajkrat prost met z razdalje in zadel, sem ujel ritem. Ko se ti enkrat to zgodi, moraš samo umiriti glavo in še naprej igrati agresivno in poskušati,« je formulo uspeha razkril Curry. V vrstah poražencev, ki so bili zraven do sredine druge četrtine (50:50), je po učinkovitosti izstopal Lou Williams s 23 točkami.

IZIDI LIGE NBA

Los Angeles Clippers : Golden State Warriors 105:121

Brooklyn Nets : Boston Celtics 85:87

Detroit Pistons : Houston Rockets 108:101

Indiana Pacers : Chicago Bulls 125:86

Orlando Magic : Cleveland Cavaliers 127:131

Washington Wizards : Milwaukee Bucks 103:110

Minnesota Timberwolves : New Orleans 116:98

Sacramento Kings : Denver Nuggets 106:98