NBA: Curry se je vrnil z 28 točkami, Cleveland slavil v Torontu (VIDEO)

Steph Curry se je vrnil na drugi tekmi proti New Orleansu in ob zmagi pokazal, da med počitkom ni izgubil občutka.

N. Gr., STA

Toronto - V ligi NBA sta bili v noči na sredo na sporedu polfinalni tekmi vzhodne in zahodne konference. V vzhodni je Cleveland po podaljšku slavil v Torontu s 113:112, v zahodni pa je Golden State premagal New Orleans s 121:116. Cleveland vodi v zmagah z 1:0, Golden State pa z 2:0.

V Torontu je bil absolutni junak tekme LeBron James, ki je gostiteljem nasul 26 točk, pobral 11 žog pod obročema in prispeval 13 podaj.

»Na tej tekmi smo pokazali velik značaj, predvsem pa je bila pomembna naša kolektivna igra. Vsak od nas je prispeval svoj kamenček v mozaiku. Zmago smo si močno želeli in jo tudi dosegli,« je po zmagoslavju v Kanadi dejal James. Poleg njega so se izkazali tudi njegovi soigralci, JR Smith je dosegel 20, Kyle Corver 19, Jeff Green 16, Tristan Thompson 14, Kevin Love pa 13 točk. Pri gostiteljih je bil najbolj učinkovit DeMar DeRozan z 22 točkami, izkazal pa se je tudi litovski center Jonas Valanciunas z 21 točkami in 21 skoki.

V zahodni konferenci so aktualni prvaki še drugič na kolena položili tekmece iz New Orleansa, privržence kalifornijske zasedbe pa predvsem veseli vrnitev Stephena Curryja. Prvi zvezdnik domače ekipe se je po več kot enomesečni prisilni odsotnosti vrnil v velikem slogu in tekmecem nasul 28 točk.

Nazaj s petimi trojkami

»Lepo se je vrniti na parket. Dosegli smo pomembno zmago pred nadaljnjimi tekmami v končnici,« je takoj po zmagi dejal Curry, ki je zavoljo težav s kolenskimi vezmi v desnem kolenu nazadnje igral 23. marca in v tem času izpustil 16 tekem. Na igrišču je preživel 27 minut, v tem času sprožil 15 metov proti tekmečevem obroču. V metih za tri točke je bil 50 odstoten (5-10), v tem obdobju pa je zbral tudi sedem skokov, dve podaji in tri ukradene žoge.

Najbolj učinkovit igralec domače zasedbe je bil Kevin Durant, ki je dosegel 29 točk, zbral pa je tudi sedem podaj in šest skokov, medtem ko so Draymonda Greena malenkosti ločile do trojnega dvojčka - tekmo je končal z 20 točkami, 12 podajami in devetimi skoki.

Pri gostih je bil najbolj učinkovit Anthony Davis s 25 točkami, 15 skoki in petimi podajami, Jrue Holiday je dosegel 24 točk.