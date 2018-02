NBA: Davis se je ustavil šele pri 53 točkah (VIDEO)

N. Gr.

New Orleans - Pelikani iz New Orleansa so proti najslabši ekipi v ligi Phoenixu zmagali še šestič zapored, za kar ima največ zaslug izvrstni Anthony Davis. Postavil je osebni strelski rekord sezone s 53 točkami, temu je dodal še neverjetnih 18 skokov in pet blokad. »Trenutno res igramo pravo ekipno košarko, vsak prispeva svoj delež in to se pozna na zmagah, pa čeprav igramo brez enega najboljših košarkarjev v ligi,« se je na odsotnega DeMarcusa Cousinsa, ki je s strgano Ahilovo tetivo že končal sezono, spomnil Davis.

Cousinsa je nadomestil veteran Emeka Okafor, ki je priložnost v ligi NBA dočakal prvič po letu 2013, proti Phoenixu je ob zmagi s 125:116 prispeval 14 točk, organizator igre Jrue Holiday pa 20.» Anthony je res nekaj posebnega, hvala, ker nosiš našo ekipi na ramenih! Samo poglejte njegove številke, to je enostavno neverjetno,« se je svojemu centru po tekmi zahvalil Holiday.

Noč iz ponedeljka na torek je prinesla tudi dvoboj najbolj vroče ekipe lige Houstona z Utah Jazz, ki so presenečenje druge polovice sezone. Houston igra za Golden Statom verjetno drugo najboljšo napadalno košarko, tokrat pa sta odločali obe obrambi, Rakete so bile na koncu boljše z »evroligaškim «izidom 96:85, James Harden pa je za 13. zaporedno zmago prispeval 24 točk.

Oklahoma je s precejšnjimi težavami premagala Orlando, Golden State se je sprehodil preko New York Knicks, Toronto pa je za kar 29 točk premagala Detroit in pokazal, da letos v lovu na naslov prvakov mislijo zelo resno.

NBA, izidi:

Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 100:118

Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers 104:123

Boston Celtics - Memphis Grizzlies 109:98

Brooklyn Nets - Chicago Bulls 104:87

New York Knicks - Golden State Warriors 111:125

Toronto Raptors - Detroit Pistons 123:94

New Orleans Pelicans - Phoenix Suns 125:116

Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 112:105

Dallas Mavericks - Indiana Pacers 109:103

Utah Jazz - Houston Rockets 85:96