NBA: DeRozan (52 točk) se je snel z verige (VIDEO)

J. P.

Toronto - Košarkarji Toronta so na novoletni večer pred 19.800 gledalci v domači dvorani Air Canada Centre dolgo trli odpor Milwaukeeja, naposled pa so ga le strli po podaljšku (131:127), s čimer so se s 25. zmago v sezoni zavihteli na drugo mesto razpredelnice vzhodne konference, zgolj za Boston in tudi mimo finalista minule sezone Clevelanda. Sinočnji uspeh je imel nespornega junaka: neustavljiv je bil namreč DeMar DeRozan, ki je z doseženimi neverjetnimi 52 točkami postavil tudi franšizni rekord in kot prvi košarkar doslej v ligi vknjižil vsaj 50 točk na novega leta dan.

Postal je tretji igralec v zgodovini kluba, ki je doslej presegel magično mejo petdesetih točk - Vince Carter (leta 2000) in Terrence Ross (2014) sta jih pred njim vpisala po 51. DeRozan ni zgrešil niti enega od trinajstih prostih metov, iz igre pa je metal 17:29 (trojke 5:9), k čemur je dodal še osem asistenc in pet skokov ter po eno ukradeno žogo in blokado. Prispeval je prvih devet točk Toronta na tekmi in bil že po prvi četrtini pri 21 točkah, kar je ravno tako klubski rekord sezone, medtem ko je bil doslej od njega uspešnejši zgolj Kyle Lowry, ki je 2. decembra 2015 Atlanti v eni četrtini nasul 22 točk. Roparice so zmagale devetič zapored proti tekmecem z vzhoda in dvanajstič zapovrstjo na domačem parketu.

DeRozan je po epski predstavi priznal, da je pred dvobojem gledal posnetek zadnjih minut šeste tekme finalne serije lige NBA izpred dveh desetletij, v kateri je Michael Jordan tik pred zdajci z odločilnim košem ugnal Utah in Bikom iz Chicaga zagotovil še šesto lovoriko v osmih sezonah. »Spomnim se, da sem si kot otrok želel biti del tovrstnih čarobnih trenutkov,« je DeMar pojasnil, kaj ga je sinoči tako navdihovalo. Trener Toronta Dwane Casey se je strinjal, da je 28-letnik to pot igral kot superzvezdnik. Njegova prejšnja najboljša strelska znamka v sezoni je bila 45 točk proti Philadelphii.



IZIDI LIGE NBA

Brooklyn Nets : Orlando Magic 98:95

Toronto Raptors : Milwaukee Bucks 131:127 - po podaljšku

Chicago Bulls : Portland Trail Blazers 120:124 - po podaljšku

Minnesota Timberwolves : Los Angeles Lakers 114:96