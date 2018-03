NBA: Detroit zmagal, Charlotte izgubil

A. V., STA

Ljubljana - Glede na to, da je do konca rednega dela le še približno dvajset tekem, košarkarji Miamija, ki trenutno zasedajo osmo mesto na vzhodu, budno spremljajo nastope Detroita in Charlotta, ki sta njihova najhujša tekmeca za uvrstitev v končnico. Sinoči so Pistons doma premagali Milwaukee, Hornets pa so izgubili v Bostonu.

Miami ima playoff v svojih rokah. Po skromnem februarskem učinku je trenutno na izkupičku 32-29. Detroit ima 29-32, Charlotte pa 28-34. Goran Dragić in soigralci imajo hkrati na dosegu tudi višja mesta od osmega. Do četrte pozicije na vzhodu jih na primer ločijo le štiri zmage.

Del odgovora bodo navijači Miamija dobili že v naslednjih desetih dneh. Miami je namreč v seriji domačih tekem; od osmih jih bo sedem odigral v dvorani Americanairlines. Dve je že zmagal, zdaj ga čakajo še Los Angeles Lakers, Detroit in Phoenix, vmes sledi gostovanje v Washingtonu in za konec domačega niza Philadelphia ter še enkrat Washington.

Na vrhu lige NBA sta Houston in Golden State. Oba sta sinoči zmagala; Rockets so proti Los Angeles Clippers zabeležili štirinajsto zaporedno zmago (Harden 25 točk), prvaki pa so bili v gosteh boljši od Washingtona (Durant 32). Podobno tesno kot na zahodu - Houston in Golden State loči le ena zmaga - je tudi na vzhodu. Toronto ima 43-17, Boston pa 44-19.

NBA

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 110:87

Orlando Magic - Toronto Raptors 104:117

Boston Celtics - Charlotte Hornets 134:106

Atlanta Hawks - Indiana Pacers 107:102

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 102:110

Washington Wizards - Golden State Warriors 101:109

San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans 116:121

Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 110:111 (podaljšek)

Los Angeles Clippers - Houston Rockets 92:105