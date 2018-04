NBA: Dragić in Wade zgrešila met za zmago

A. V., STA

New York - Košarkarji Miamija bi lahko danes potrdili uvrstitev v končnico severno ameriške profesionalne lige NBA, a jim tega ni uspelo. Na domačem igrišču so po podaljšku s 109:110 izgubili proti Brooklynu. Slovenski reprezentant Goran Dragić je zgrešil zadnji met rednega dela, njegov soigralec Dwyne Wade pa zadnji met podaljška.

Ljubljančan je na igrišču preživel 38 minut, z 18 točkami je bil skupaj z Jamesom Johnsonom najboljši strelec svoje ekipe. Zadel je tudi dve trojki, strelskemu izkupičku pa je dodal osem skokov in dve podaji ter tudi štiri izgubljene žoge.

"Nismo imeli ne sreče ne znanja. Dvakrat smo imeli priložnost za zmago, a je nismo izkoristili. Brooklyn je ekipa, ki nam ne ustreza, a bi jo vendarle morali premagati," je po tekmi dejal domači zvezdnik Wade, ki se je skupaj s soigralci pritoževal nad sojenjem, predvsem v zadnjih sekundah, vendar na koncu vendarle priznal, da bi morali vprašanje zmagovalci rešiti že prej in ne v zadnjih sekundah. V drugi četrtini so namreč že vodili za 14 točk. Košarkarji vročice so imeli pripombe tudi na dejstvo, da so veliko časa igrali z nizko postavo, da niso izkoristili kvalitet centra Hassana Whitesida, ki je bil na igrišču le 19 minut, v tem času pa dosegel 14 točk. Očitno je, da se trener Eric Spoelstra zanj še boji, saj je bil kar nekaj časa poškodovan. Miami za uvrstitev v končnico potrebuje le eno zmago v zadnjih petih tekmah.

Brooklyn je v četrti medsebojni tekmi v sezoni Miami premagal tretjič, s tem pa je prekinil serijo šestih zaporednih porazov. Do zmage je prišel z več razpoloženimi igralci, sedem jih je doseglo več kot deset točk, kar se v 29-letni zgodovini kluba še ni zgodilo. Z 19 točkami je bil najučinkovitejši igralec tekme Caris LeVert, pol minute pred koncem podaljška je tudi dosegel odločilni koš.

Edini, ki Miamiju še lahko prepreči pot v končnico, je Detroit, tokrat je zabeležil četrto zaporedno zmago, 115:109 je v gosteh premagal New York. "Kljub dolgi sezoni ne popuščamo. Borimo se, borili se bomo do konca. Ponosen sem na to, kar vidim v moji ekipi," je z odnosom zadovoljen košarkar Detroita Reggie Jackson, ki je dosegel 17 točk, tri manj od Andrea Drummond, ki je mu je le za las zmanjkalo, da bi še na drugi zaporedni tekmi dosegel vsaj 20 točk in 20 skokov. Tokrat je slednjih zbral 17. A za Detroit je kljub odlični seriji najbrž že prepozno, v končnico bi se uvrstil le v primeru, da bi Miami vse tekme izgubili, sam pa vse tekme zmagal.

Detroit še lahko dohiti tudi Washington, ki pa je s povratnikom na igrišče Johnom Wallom, Ferrarijem ekipe, kot ga imenuje njegov trener Scott Brooks, precej močnejša ekipa, kot je bila zadnja dva meseca ob njegovi odsotnosti. To je pokazala tekma z ekipo Charlotte Hornets, ki so jo igralci iz prestolnice gladko dobili. Wall je dosegel 15 točk, v statistiko pa vpisal še 14 asistenc. Po točkah je bil v njegovi ekipi uspešnejši Otto Porter, prispeval je 16 točk in 11 podaj.

Toronto, vodilna ekipa vzhodne konference, je izgubil v Bostonu, to je bil zanj 21. poraz. Pri Bostonu, drugouvrščeni ekipi vzhodne konference, se je s 25 točkami izkazal Marcus Morris, ki pa je zaradi besednega obračunavanja s tekmecem tekmo predčasno končal.

Golden State je v gosteh vknjižil zmago proti odpisanemu Sacramentu, tekmo pa je bolj kot rezultat zaznamovala poškodba gostujočega igralca Patricka McCava, ki je po dvoboju pod košem z Vinceom Carterjem nerodno padel na hrbet in so ga morali z nosili odnesti z igrišča. Se pa je v vrste Golden State vrnil Klay Thompson, dosegel je 25 točk, dve manj kot soigralec Kevin Durant. Stephen Curry zaradi poškodbe za Golden State še vedno ne igra.

NBA

Washington Wizards - Charlotte Hornets 107:93

New York Knicks - Detroit Pistons 109:115

Boston Celtics - Toronto Raptors 110:99

Miami Heat - Brooklyn Nets 109:110 po podaljšku

(Goran Dragič 18 točk, 8 skokov, dve podaji v 38 minutah za Miami)

Sacramento Kings - Golden State Warriors 96:112