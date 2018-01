NBA: Dragić prvi strelec ob sedmi zaporedni zmagi Vročice (VIDEO)

J. P.

Miami - Košarkarji Miamija so vroči, kot že dolgo ne! V novem koledarskem letu sploh še ne poznajo poraza v ligi NBA, nazadnje so šli na kolena predzadnji dan decembra v domačem obračunu z Brooklynom (87:111), odtlej pa so vpisali že sedem zaporednih zmag, zadnjo nocoj, ko so pred 19.600 gledalci v domači dvorani American Airlines Arena s 97:79 prepričljivo ugnali še Milwaukee. Z njo - že 25. v sezono - so se še učvrstili na četrtem mestu razpredelnice vzhodne konference.

Vroča pa ni zgolj ekipa, temveč tudi zlati Goran Dragić, ki je še sedmič zapovrstjo prispeval vsaj 16 točk. Tokrat jih je nanizal 25, s čimer je izenačil svoj tretji najboljši dosežek sezone. Proste mete je izvajal 3:4, za dve je metal 5:11, trojke pa 4:6, dodal je še tri skoke, dve asistenci in eno ukradeno žogo, v 33 minutah na parketu pa si je privoščil dve napaki. S tem je bil tudi najučinkovitejši mož na parketu, še posebej pa je eksplodiral v zadnjih šestih minutah z osmimi zaporednimi točkami. Vročica bo skušala magični niz nadaljevati že jutri zvečer na gostovanju pri Bikih iz Chicaga.