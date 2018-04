NBA: Dragić razigran, Philadelphia pa spet visoko zmagala (VIDEO)

Miami - Po zmagi v gosteh in izenačeni seriji je Miami v svojo dvorano prišel zelo samozavestno, saj so bili prepričani, da so na drugi tekmi našli recept za igro Philadelphie. Justise Winslow je kril Bena Simmonsa, mlada ekipa 76ers pa ni imela odgovora na grobo in agresivno igro Miamija.

Tokrat je bila slika na Floridi povsem drugačna, pri gostih se je po poškodbi vrnil prvi zvezdnik Joel Embiid in dosegel 23 točk, čeprav je imel veliko težav z obrazno masko. Philadelphia je zadnjo četrtino dobila z 32:14, v tem obdobju je Embiid dosegel sedem točk zapored in dokončno odločil tekmo. To je bil za Embiida prvi nastop v končnici in opravil ga je za čisto desetko.

Imel je veliko pomoči soigralcev, Marco Belinelli in Dario Šarić sta metala odlično in oba dosegla po 21 točk, Simmons pa je bil zdaj že klasično raznovrsten z 19 točkami, 12 skoki in sedmimi asistencami.

Miami na drugi strani ni imel dovolj razpoloženih igralcev. Goran Dragić je odigral le 27 minut, a v tem času dosegel 23 točk, Winslow jih je dosegel 19, Richardson pa 14. Dwayne Wade je imel spet več žogo kot Dragić, a je metal le 2-10, še slabši je bil letos povsem neprepoznavni center Hassan Whiteside, ki je imel veliko težav z osebnimi napakami, zadel pa je le en met iz igre. Embiid se je igral z njim in Miami poleti čaka odločitev, kaj narediti z neučinkovitim, a dobro plačanim Whitesidom.

Po prepričljivi zmagi z 20 točkami razlike je Philadelphia spet velik favorit za napredovanje, Miami pa bo imel v noči na nedeljo v svoji dvorani še eno priložnost, da serijo spet izenači. V noči na petek sta do še tretjih zmag v seriji prišla tudi New Orelans in Golden State. Pelikani so še enkrat nadigrali Portland in ga premagali s 119:102, San Antonio pa je brez trenerja Grega Popovicha, umrla mu je žena, še tretjič izgubil proti Golden Statu, tokrat s 97:110.