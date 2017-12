NBA: Dragić razpoložen v zadnjih trenutkih ob zmagi Miamija (VIDEO)

A. V.

Orlando - Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić se je v noči na nedeljo izkazal v severnoameriški ligi NBA. S svojim Miami Heatom je zmagal v gosteh pri Orlando Magicu s 117:111, k uspehu pa je v 38 minutah prispeval 25 točk, osem podaj, štiri skoke in dve ukradeni žogi. Še posebno je blestel v zadnjih minutah, saj je dosegel odločilne točke za Miamijev preobrat.

V ekipi Miamija je bil z 31 točkami sicer najboljši strelec Tyler Johnson, pri gostiteljih pa je z 39 točkami izstopal Aaron Gordon. Prav Dragić in Johnson sta bila tista, ki sta v drugem polčasu povlekla Miamijev voz. Ta je zaostajal že za 18 točk. Johnson je v tretji četrtini dosegel 22 točk, Dragić pa v zadnji 14. "V drugem polčasu smo popolnoma spremenili našo igro. Izboljšali smo obrambo in mislim, da je to odločilo tekmo," je ameriškim medijem povedal Dragić.

Miami, ki je osmi v vzhodni konferenci, bo naslednjo tekmo igral v noči na četrtek, ko bo gostil Detroit. Slednji je ponoči doma ugnal San Antonio Spurs s 93:79, Reggie Bullock je za zmagovalce dosegel 22, novinec Luke Kennard pa 20 točk. Za oba sta bila to dosežka kariere. Andre Drummond je 14 točkam dodal kar 21 skokov. Vsaj 20 skokov je zbral že 39. v karieri.

Utah Jazz je pokvaril praznovanje 33. rojstnega dne zvezdnika Cleveland Cavaliers LeBrona Jamesa. Jazz je zmagal s 104:101, pri čemer je za zmagovalce novinec Donovan Mitchell prispeval 29 točk, na drugi strani jih je ravno toliko zbral James, ki je temu dodal še osem skokov in šest podaj. Ricky Rubio je pri domačih 16 točkam dodal še 10 skokov in osem podaj.

Največ točk so gledalci pričakovano videli na obračunu Golden State Warriors in Memphis Grizzlies. Prvi so zmagali s 141:128. Zvezdnik domačih Stephen Curry je po poškodbi dosegel 38 točk, zadel je kar 10 trojk. Klay Thompson in Kevin Durant sta prispevala 21 oziroma 20 točk. Pri gostih je Marc Gasol dosegel 27 točk.

New York Knicks so s 105:103 slavili na gostovanju pri New Orleans Pelicans, s 30 točkami je v newyorškem dresu blestel Latvijec Kristaps Porzingis. Pri domačih sta izstopala Anthony Davis z 31 točkami ter DeMarcus Cousins z 29 točkami in 19 skoki.

Atlanta Hawks so s 104:89 ugnali Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers pa so zmagali na gostovanju pri Denver Nuggets s 107:102. Dario Šarić je bil najboljši pri gostih z 20 točkami, na drugi strani jih je Jamal Murray dosegel 31.

V vzhodni konferenci so na prvih treh mestih Boston Celtics, Toronto Raptors in Cleveland, v zahodni pa Golden State, ki je najboljši v ligi, Houston Rockets in San Antonio.

NBA

Detroit Pistons - San Antonio Spurs 93:79

Orlando Magic - Miami Heat 111:117

(Goran Dragić 38 minut, 25 točk, 8 podaj, 4 skoki, 2 ukradeni žogi

za Miami)

New Orleans Pelicans - New York Knicks 103:105

Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 104:89

Utah Jazz - Cleveland Cavaliers 104:101

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 141:128

Denver Nuggets - Philadelphia 76ers 102:107