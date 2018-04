NBA: Dragićev Miami nima več popravnih izpitov (VIDEO)

J. P.

Miami - Zlati Goran Dragić in njegovi soigralci v moštvu Miami Heat nimajo več popravnih izpitov v prvem krogu končnice košarkarske lige NBA. V sinočnjem četrtem obračunu konferenčnega četrtfinala so namreč še tretjič pokleknili pred Philadelphio, ki je bila pred 19.804 gledalci v dvorani American Airlines Arena boljša s 106:102. Zasedbi igrata na štiri zmage, Philadelphia bo skušala napredovanje potrditi že v noči na sredo v domačem Wells Fargo Centru.

Najbolj razburljivo doslej

Ko je Vročica sredi tretje četrtine pobegnila že za udobnih dvanajst točk (nazadnje pri 76:64), so bili njeni privrženci prepričani, da bo izid v zmagah poravnala in serijo nadaljevala z ničle. Toda že takoj v začetku zadnjega dela so gostje z delnim izidom kar 14:0 tehtnico nagnili na svojo stran in vodstva niso več izpustili iz rok, čeravno se je domača zasedba dvakrat približala zgolj na točko. To je bil tudi daleč najbolj izenačen in razburljiv dvoboj v tej seriji.

20 točk Dragića

Prvi strelec pri poražencih je bil Dwyane Wade s 25 točkami, dobro pa mu je sledil tudi Dragić, ki je v več kot 37 minutah na parketu prispeval 20 točk (prosti meti 1:4, za dve 8:16, trojke 1:3), tri asistence, en skok in štiri ukradene žoge ter si privoščil pet napak v igri. V zmagovalni zasedbi se je J. J. Redick ustavil pri 24 točkah, medtem ko se je Ben Simmons razveselil trojnega dvojčka za 17 točk, 13 podaj in deset skokov.