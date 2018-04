NBA: Dragićev Miami prekinil zmagovalni niz Philadelphie (VIDEO)

J. P.

Dwyane Wade in Goran Dragić sta bila junaka pri Miamiju. Foto AFPPhiladelphia - Košarkarji Miamija so v drugem dvoboju prvega kroga izločilnih bojev lige NBA vendarle prekinili tradicijo in spravili na kolena Philadelphio, od katere so bili na gostovanju pred 20.753 gledalci v dvorani Wells Fargo Center boljši s 113:103. Gostitelji so izgubili prvič po kar 17 zaporednih zmagah oziroma po več kot mesecu dni, Vročica pa je izid v zmagah poravnala na 1:1 in bo imela v prihodnjih dveh obračunih tudi prednost domačega parketa. Zasedbi igrata na štiri zmage.

Še vedno brez Embiida

Zlati Goran Dragić in soigralci so se mojstrsko pobrali po nedeljskem uvodnem hudem porazu s kar 103:130. Sinoči, ko se v kader Philadelphie po poškodbi in operaciji še vedno ni vrnil prvi zvezdnik Joel Embiid, so precej omejili tekmečev napad in vajeti v svoje roke vzeli sredi druge četrtine, odtlej pa vodstva niso več prepustili tekmecu. Do glavnega odmora je razlika poskočila že na +14, nato jo je Miami še malenkostno oplemenitil in dvoboj uspešno pospravil pod streho.

Zadnji koš dosegel Dragić

Ne sicer brez težav, Philadelphia je še zadnji napad uprizorila sredi zadnjega dela, ko se je z delnim izidom 21:7 ponovno prilepila za hrbet gostom in zaostajala le še dve točki, vendar pa je nasprotnik hitro odgovoril, zadnji koš v dvoboju pa je 1,2 sekunde pred koncem dosegel ravno Dragić, ki se je sicer v 25 minutah in pol na parketu ustavil pri 20 točkah (prosti meti 3:4, za dve 7:11, trojke 1:3), dodal pa še štiri skoke in tri asistence ter si privoščil eno izgubljeno žogo.

15 točk Wada v drugi četrtini

Pri zmagovalcih se je najbolj izkazal Dwyane Wade z 28 točkami (met iz igre 11:16), od tega jih je kar 15 dosegel v drugi četrtini, s čimer se je prebil mimo Larryja Birda v deseterico najučinkovitejših igralcev v dvobojih končnice lige NBA. Pri poražencih pa se je s trojnim dvojčkom spogledoval Avstralec Ben Simmons, ki je prispeval 24 točk, devet skokov in osem podaj. Zdaj se torej serija seli v Miami, tretja tekma bo v dvorani American Airlines Arena na sporedu v noči na petek.

Umrl najboljši v klubski zgodovini

Pred tekmo so se v domačem klubu z minuto molka poklonili spominu na člana dvorane slavnih Hala Greera, ki je v soboto podlegel bolezni, star 81 let. Greer je še vedno klubski rekorder po številu točk, košev iz igre, poskusov iz igre, odigranih tekem in minut na parketu. »Hal je bil velik gospod, eleganten in vselej razred zase,« se mu je priklonil tudi trener domačega moštva Brett Brown.



Philadelphia : Miami 103:113 (29:22, 13:34, 33:30, 28:27) - v zmagah 1:1

Philadelphia: Simmons 24, 8 skokov in 8 asistenc, Šarić 23, Belinelli 16, Ilyasova 14 in 11 skokov, Redick 11, Covington 7, A. Johnson 6, McConnell 2.

Miami: Wade 28 (11/17 iz igre), 7 skokov in 3 asistence, Dragić 20 (8/14 iz igre, 1/3 za tri), 4 skoki in 3 asistence v 25 minutah, J. Johnson 18, Richardson 14, Olynyk in Ellington 11, T. Johnson 5, Whiteside 4, Winslow 2.

Zahod:

Golden State Warriors - San Antonio Spurs 116:101

- Golden State v zmagah vodi z 2:0;