NBA: Dragićeva Vročica po veličastni zmagi še korak bliže končnici (VIDEO)

Košarkarji Miamija so s 119:98 odpravili Kratkohlačnike iz New Yorka, Goran Dragić je prispeval 14 točk.

J. P.

Miami - Miami je te dni v znamenju močnega teniškega turnirja, nič čudnega torej, da sta bila med sinočnjim dvobojem lige NBA med domačo Vročico in Kratkohlačniki iz New Yorka med 19.600 gledalci na tribunah dvorane American Airlines Arena tudi Srb Novak Đoković in Nemec Alex Zverev, ki sta pospremila gladko zmago gostiteljev (119:98), s katero so se še za pol koraka približali izločilnim bojem. Na sedmem mestu razpredelnice vzhodne konference namreč držijo udobnih sedem zmag naskoka pred devetouvrščenim Detroitom.

Brez Wada in Whitesida

Miami je bil uspešen tretjič zapovrstjo, pot do novih točk pa si je tlakoval že v prvem polčasu, ko si je nabral 17 točk naskoka. To je bila četrta največja prednost moštva ob glavnem odmoru v tej sezoni. V domači vrsti, ki je še vedno pogrešala poškodovana zvezdnika Dwyana Wada in Hassana Whitesida, je Wayne Ellington prispeval že svojo jubilejno dvestoto trojko v sezoni, to se mu je posrečilo kot šele tretjemu igralcu Vročice v zgodovini, po Damonu Jonesu (225) in Tim Hardawayu Sr. (203).

Zahtevno gostovanje pri Oklahomi

S po 22 točkami sta bila sicer v zmagovalni vrsti najučinkovitejša Tyler Johnson in Kelly Olynyk, ki je k dvojnemu dvojčku dodal še deset asistenc, kolikor jih ni pred tem še nikdar v ligi NBA. Zlati Goran Dragić je bil tokrat na parketu nekoliko manj kot običajno, 24 minut in pol, v tem času pa prispeval 14 točk (prosti meti 4:4, za dve 5:8, trojke 0:3), pet asistenc in dva skoka. Pri poražencih je s 23 točkami in 13 skoki izstopal center Enes Kanter. Zdaj moštvo Miamija v noči na soboto čaka izjemno zahtevno gostovanje pri četrtouvrščeni zasedbi zahoda Oklahomi, ki je včeraj prekinila niz šestih zaporednih zmag.

IZIDI LIGE NBA

Miami Heat : New York Knicks 119:98 (Goran Dragić 14 toočk, 5 podaj, 2 skoka in 2 izgubljeni žogi v 25 minutah)

Cleveland Cavaliers : Toronto Raptors 132:119

Philadelphia 76ers : Memphis Grizzlies 119:105

Brooklyn Nets : Charlotte Hornets 105:111

Chicago Bulls : Denver Nuggets 102:135

Milwaukee Bucks : Los Angeles Clippers 120:127

New Orleans Pelicans : Indiana Pacers 96:92

San Antonio Spurs : Washington Wizards 98:90