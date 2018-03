NBA: Dvajset točk Dragića premalo za zmago (VIDEO)

Košarkarji Miamija so izgubili proti Oklahomi z 99:105, Westbrook je dosegel 29 točk.

N. Gr.

Oklahoma - Košarkarji Oklahome so po neprepričljivem začetku sezone ujeli pravo formo, velika trojka Carmelo Anthony, Russell Westbrook in Paul George je našla način, kako igrati skupaj, zato se v končnici nihče ne bo pretirano veselil srečanja z njimi.

Njihovo moč so občutili tudi košarkarji Miamija, ki so na gostovanju v Oklahomi izgubili z 99:105. Goran Dragić ima za seboj učinkovit večer, ustavil se je pri 20 točkah, štirih skokih in petih podajah, s tem pa je bil drugi strelec Miamija, boljši je bil le še James Johnson s 23 točkami.

Pri Oklahomi je bil v ospredju Westbrook, ki se je spet približal trojnemu dvojčku. Tokrat je zbral 29 točk, 13 skokov in osem asistenc, izkazal se je predvsem v zadnji četrtini, ko je s 17 točkami razblinil vse dvome o zmagovalcu tekme. Miami se je pred zadnjo četrtino približal le na minus dve, prav tako minuto pred koncem, a je žogo vsakokrat v roke vzel Westbrook in poskrbel, da je zmaga ostala v Oklahomi.

Miami ostaja varno na mestih za končnico

Zelo dober večer je imel tudi Steven Adams, ki je 20 od skupno 24 točk dal v prvih treh četrtinah. Adams je dodal še 12 skokov. Oklahoma je s 44. zmago, ob 30 porazih, skočila na četrto mesto v razvrstitvi zahodne konference.

Do konca rednega dela Miami čaka še devet tekem. Že v nedeljo bo gostoval pri Indiani, ki je v razvrstitvi vzhodne konference uvrščena dve mesti višje. Miami ostaja na za končnico varnem sedmem mestu vzhodne konference z 39 zmagami in 34 porazi. Detroit in Charlotte, ki sta pod robom končnice, imata sedem zmag manj.

NBA:

Indiana Pacers - Los Angeles Clippers 109:104

Washington Wizards - Denver Nuggets 100:108

Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns 120:95

New York Knicks - Minnesota Timberwolves 104:108

Toronto Raptors - Brooklyn Nets 116:112

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 105:118

Oklahoma City Thunder - Miami Heat 105:99

(Goran Dragić: 20 točk, 4 skoki, 5 podaj v 31 minutah za Miami)

San Antonio Spurs - Utah Jazz 124:120 (podaljšek)

Portland Trail Blazers - Boston Celtics 100:105

Golden State Warriors - Atlanta Hawks 106:94