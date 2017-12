NBA: Golden Statu božična ponovitev lanskega finala proti Clevelandu (VIDEO)

A. V.

Ljubljana - V severnoameriški košarkarski ligi NBA je bilo na božič na sporedu pet tekem, največ zanimanja je požel obračun med lanskima finalistoma lige Golden Statom in Clevelandom. Bojevniki zmagali z 99:92, najbolj zaslužna za dvanajsto zmago na zadnjih 13 tekmah sta bila Kevin Durant s 25 točkami in Klay Thompson s 24.

Golden State je največ vodil z 90:81, nakar je Cleveland odgovoril z delnim izidom 11:2 ter izenačil na 92:92. Thompson je zatem na drugi strani zadel trojko in svojo ekipo obdržal v prednosti, Durant pa je z odlično obrambo ustavil Jamesa. Bojevniki so nato zgrešili dva meta za tri točke, spet je stvari je v svoje roke vzel James, a pod domnevnim prekrškom z žogo znova končal izven igrišča. Cleveland je v izdihljajih tekme moral igro moral prekinjati z osebnimi napakami, Thompson je vse štiri proste mete zadel in potrdil zmago svoje ekipe.

Prvi strelec Cavaliers je bil Kevin Love z 31 točkami, temu je dodal še 18 skokov, LeBron James se je ustavil pri 20 točkah, ob tem pa je izgubil še sedem žog.

Philadelphia je s 105:98 premagala New York, pri katerem je z dvojnim dvojčkom blestel Enes Kanter, tekmo je končal pri 31 točkah in 22 skokih. Na drugi strani Joel Embiid dosegel 25 točk in 16 skokov. Njegov soigralec J.J. Redick je dodal 24 točk, od tega je dosegel štiri trojke, upe kratkohlačnikov pa je pokopal Avstralec Ben Simmons, ki je ukradel žogo in na drugi strani zabil 66 sekund pred zadnjim zvokom sirene, 76ers so takrat imeli osem točk prednosti.

Washington je s 111:103 porazil Boston. Pri zmagi čarovnikov sta blestel Bradley Beal s 25 točkami in John Wall z 21 točkami ter 14 podajami. Kelti so sicer prvič v zgodovini franšize na božični dan igrali pred domačimi gledalci.

Oklahoma je bila s 122:107 boljša od Houstona. Zvezdniški strelski obračun je dobil Russell Westbrook, ki je dal 31 točk, James Harden je dosegel dve manj. Oba sta sicer dosegla dvojni dvojček - Westbrook je točkovnemu izkupičku dodal še 11 asistenc, Harden 14 skokov. Oklahoma je zmagala petič po vrsti in enajstič na zadnjih 14 tekmah.

Minnesota je bila s 121:104 boljša od Los Angeles Lakers, za jezernike je Kyle Kuzma prispeval 31 točk. Pri volkovih je zvezdniška trojica dosegla 67 točk, Taj Gibson in Jimmy Butler vsak po 23 točk, Karl-Anthony Towns pa 21 točk in 10 skokov. Minnesota je na božič zmagala šele prvič.

