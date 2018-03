NBA: Goran Dragić z Miamijem le še eno zmago oddaljen od končnice

A. V., STA

Miami - Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je s svojo ekipo Miami Heat naredil pomemben korak v boju za končnico severnoameriškega prvenstva NBA. Vročica je doma premagala že odpisane Chicago Bulls s 103:92 in se utrdila na sedmem mestu vzhoda ter se le na pol tekme približala šestouvrščenemu Washingtonu. Dragić je prispeval 17 točk in pet podaj.

Prvi strelec domače ekipe, ki je razmerje zmag in porazov izboljšala na 41-35, je bil Josh Richardson z 22 točkami, Justise Winslow jih je zbral 13, Kelly Olynyk pa je končal pri 11. Vročica je dobila še rekordno osmo tekmo zapored v domači dvorani to sezono, skupno pa 11. od 12 na jugu Floride ter se povzpela le na pol tekme zaostanka za Washington Wizards na šestem mestu vzhodne konference.

"Mislim, da ta čas igramo precej dobro v obrambi. A vedno so možnosti za izboljšave," je po tekmi dejal Richardson. "Najraje bi že kar takoj začel igrati v končnici. A najprej moramo do konca profesionalno oddelati redni del do konca in zaključiti zaupano nalogo," pa je po zmagi dejal Dragić.

Miami zdaj potrebuje le še eno zmago (ali poraz Detroita), da si še dvajsetič v zadnjih treh desetletjih zagotovi nadaljevanje lige NBA. Detroit Pistons bodo v soboto gostovali pri New York Knicks, Miami pa bo doma gostil Brooklyn Nets. Tako kratkohlačniki kot mrežice so že zapravili vse možnosti za končnico.

"Zelo lep občutek je, ko si le še zmago oddaljen od končnice. Po naši odlični predstavi proti Clevelandu smo tudi danes igrali dobro in naš cilj je, da še naprej tako uspešno opravljamo obrambne naloge. Zavedamo se, da bomo takšno igro še kako potrebovali v končnici, še posebej na tekmah v gosteh. Enostavno se moraš dobro braniti, če želiš zmagati na takšnih tekmah. Zadovoljni smo z današnjo predstavo, naslednja tekma nas spet čaka na domačem parketu proti Brooklynu," je dejal slovenski zvezdnik v pogovoru za Fox Sports.

"Lepo je, da naši navijači vidijo, kako igramo za njih in zmagujejo. Vedno je precej lepše igrati, ko stopiš pred polno dvorano in navijajo zate," je Dragić dejal o osmih zaporednih zmagah na domačem parketu, po zmagi pa je pozdravil tudi vrnitev centra Hassana Whitesida, ki je devet tekem prisilno počival zaradi poškodbe: "Vesel sem, da se je vrnil Hassan (Whiteside, op. STA). Dobro je igral, resda je bil še malce 'zarjavel', a potrebujemo ga v ekipi za končnico. Vesel sem, da je nazaj."

Pri gostih, ki so že pred časom zapravili vse možnosti za nadaljevanje prvenstva NBA, je David Nwaba dosegel 15 točk, Noah Vonleh pa je zbral 14 točk in 13 skokov.

NBA

Detroit Pistons - Washington Wizards 103:92

Miami Heat - Chicago Bulls 103:92

(Goran Dragić 33 minut, 17 točk, 5 skokov, 5 podaj za Miami)

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 103:99

Sacramento Kings - Indiana Pacers 103:106

Golden State Warriors - Milwaukee Bucks 107:116