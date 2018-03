NBA: Houston odločno koraka proti končnici (VIDEO)

Košarkarji Houstona so s 101:96 premagali Los Angeles Clippers, Cleveland vnovič izbubil.

L. Z., STA

Ljubljana - Košarkarji Houstona nadaljujejo svoj pohod proti končnici severnoameriške lige NBA. V noči na petek so s 101:96 premagali Los Angeles Clippers. Cleveland Cavaliers še naprej išče pravo formo, s 113:105 so jih premagali igralci Portlanda.

Houstonov zvezdnik James Harden je tekmo končal pri 24 točkah, sedmih asistencah in petih skokih. Pol minute pred koncem tekme je zadel za +4 svoje ekipe in s tem odločil zmagovalca.

Pri poražencih je 29 točk dosegel Tobias Harris.



35 točk Jamesa ni bilo dovolj

Cleveland je izgubil petič v nizu. V drugem polčasu je zaostajal že za 15 točk, 2 minuti in 58 sekund do konca je znižal zaostanek na tri točke, a za kaj več ni bilo moči. Za Portland je 29 točk dal CJ McCollum. LeBron James je dal 35 točk, temu je dodal še 14 skokov.

Toronto je zabeležil deseto zaporedno zmago, s 106:99 je bil boljši od Indiane. Charlotte je na krilih Dwighta Howarda, ki je dal 33 točk in 12 skokov, premagal Atlanto s 129:117.

New York je doma izgubil proti Philadelphii s 110:118, Memphis s 110:11 proti Chicagu. San Antonio je z 98:93 premagal New Orleans, Denver s 120:113, s triojnim dvojčkom pa je izstopal Srb Nikola Jokić, ki je dosegel 23 točk, 12 skokov in 10 podaj. Utah je s 116:88 Phoenix.

Goran Dragić bo v noči na soboto z Miamijem, ta je na osmem mestu vzhoda, gostoval pri Los Angeles Lakers.







IZIDI LIGE NBA:



Indiana Pacers - Toronto Raptors 99:106

New York Knicks - Philadelphia 76ers 110:118

Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 117:129

Houston Rockets - Los Angeles Clippers 101:96

Memphis Grizzlies - Chicago Bulls 110:111

San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans 98:93

Denver Nuggets - Detroit Pistons 120:113

Utah Jazz - Phoenix Suns 116:88

Portland Trail Blazers - Cleveland Cavaliers 113:105