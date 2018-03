NBA: Houston z rekordno 59. zmago (VIDEO)

J. P.

Houston - Čeprav rednega dela sezone lige NBA še ni konec (moštvo ima pred seboj še devet dvobojev), so košarkarji Houstona že vpisali rekordno število zmag v zgodovini kluba. Sinoči so se veselili že 59. oziroma osme zapovrstjo, potem ko so pred 18.055 gledalci v domači dvorani Toyota Center prepričljivo, s 114:91, odpravili Pelikane iz New Orleansa. S tem so se seveda še učvrstili na razpredelnici zahodne konference, medtem ko so si mesto v končnici - kot ena od petih zasedb doslej - zagotovili že predčasno.

Že v prvi četrtini +17

Gostitelji so si že v uvodni četrtini zagotovili udobno prednost 17 točk, ki so jo do glavnega odmora oplemenitili že do izjemnih +27. V nadaljevanju so razliko brez težav čuvali in še trinajstič zapovrstjo ujeli stotico. V zmagovalni vrsti, ki je nanizala kar 18 trojk, je bil - kot običajno - najučinkovitejši James Harden s 27 točkami, medtem ko se je Clint Capela veselil dvojnega dvojčka za 18 točk in 16 skokov. Pri poražencih je bil korak pred soigralci Anthony Davis, ki se je ustavil pri 25 točkah.

IZIDI LIGE NBA

Philadelphia 76ers : Minnesota Timberwolves 120:108

Detroit Pistons : Chicago Bulls 117:95

Orlando Magic : Phoenix Suns 105:99

Houston Rockets : New Orleans Pelicans 114:91

Memphis Grizzlies : Los Angeles Lakers 93:100

Dallas Mavericks : Charlotte Hornets 98:102