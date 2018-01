NBA: Houston zmagal po dveh podaljških, a izgubil Hardena (VIDEO)

J. P.

Houston - Ob prelomu leta sta se v košarkarski ligi NBA udarili moštvi, ki sta želeli prekiniti črn niz porazov - tako Houston Rockets kot Los Angeles Lakers sta pred tem namreč po petkrat zapovrstjo pokleknila, zmaga pa je po ogorčenem boju vendarle ostala doma, pred 18.179 gledalci v dvorani Toyota Center, ki so uživali v pravem festivalu košev, je bil namreč Houston uspešnejši šele po drugem podaljšku (148:142). S tem se je vrnil na drugo mesto razpredelnice zahodne konference, medtem ko poraženci ostajajo zadnji z zgolj enajstimi zmagami v sezoni.

V domači zasedbi se je James Harden ustavil pri 40 točkah in 11 asistencah, a moral s parketa ob koncu četrte četrtine zaradi poškodbe mišice zadnje lože. Po učinku ga je nato nadomestil Chris Paul, ki je zgolj v podaljških prispeval kar 15 od skupno doseženih 28 točk (tudi on se je veselil dvojnega dvojčka, saj je primaknil še deset podaj). Pri metu je bil še Trevor Ariza s 26 točkami, medtem ko sta pri Jezernikih, ki so se morali četrtič zapored znajti brez zvezdniškega novinca Lonza Balla, z dvojnima dvojčkoma izstopala Julius Randle (29 točk, 15 skokov) in Tyler Ennis (20 točk, 11 podaj).

Poraženci so v prvem polčasu dosegli sezonski rekord 72 točk, vendar pa so se do najvišjega vodstva dokopali v tretji četrtini, ko so ušli za 17 točk (88:71). Zdelo se je, da udobne zaloge ne morejo več izpustiti iz rok, a so gostitelji že do četrtega dela razliko omilili na -11, slabih 18 sekund pred koncem rednega dela pa s trojko Geralda Greena vendarle izsilili podaljšek, v katerem so šele ob koncu (drugega) zagospodarili na parketu. Še 52 sekund pred zadnjim piskom sirene je namreč Los Angeles vodil s 142:140, nato pa je Houston z osmimi zaporednimi točkami, od tega šestimi Paulovimi prostimi meti, tehtnico le nagnil na svojo stran.

IZIDI LIGE NBA

Washington Wizards : Chicago Bulls 114:110

Indiana Pacers : Minnesota Timberwolves 90:107

Boston Celtics : Brooklyn Nets 108:105

Houston Rockets : Los Angeles Lakers 148:142 - po podaljšku

Los Angeles Clippers : Charlotte Hornets 106:98

Oklahoma City Thunder : Dallas Mavericks 113:116

Sacramento Kings : Memphis Grizzlies 96:114

Phoenix Suns : Philadelphia 76ers 110:123