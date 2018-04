NBA: Indiana na prvi tekmi nadigrala Cleveland (VIDEO)

Košarkarji Indiane so na gostovanju v Clevelandu prikazali odlično obrambno igro in presnetili Konjenike.

N. Gr., STA

Cleveland - Podprvaki severnoameriške lige NBA, košarkarji Clevelanda, so začeli končnico s porazom. V prvem krogu so jih z 98:80 premagali igralci Indiane, ki so prvem zvezdniku konjenice LeBronu James prizadejali prvi poraz v uvodnem krogu končnice v osmih letih.

Zvezda večera v Indiani je bil Victor Oladipo z 32 točkami. "Ostani miren, trden, igraj tako, kot si igral celo leto. To je bila izjemna ekipna zmaga," je bil kratek in jedrnat Oladipo.

James je v prvem krogu končnice zmagal 21 zaporednih tekem, nikoli do obračuna z Indiano ni izgubil uvodne tekme izločilnih bojev. Eden največjih zvezdnikov lige NBA je obračun končal pri 32 točkah, 10 skokih in 12 asistencah, bil pa je edini zares razpoloženi igralec Cavaliers. Preostala začetna peterka Clevelanda je skupaj zbrala 25 točk.

Houston je serijo začel s tesno zmago proti Minnesoti, izid je bil 104:101. Prvo ime tekme je bil James Harden s 44 točkami, osmimi asistencami, štirimi skoki in dvema ukradenima žogama. Minnesota, ki v končnici igra prvič po letu 2004, je Houstonu povzročila precej težav, 26 sekund pred koncem se je približala na tri točke zaostanka, po dveh zadetih prostih metih Chrisa Paula pet sekund kasneje je spet vodila za pet in tudi koš Karla Anthonyja Townsa raket ni več ogrozil.

Z 1:0 v zmagah so povedli tudi igralci Bostona, ki so s 113:107 premagali Milwaukee. Za kelte je Al Horford dal 24 točk in 12 skokov, Terry Rozier, ki je zamenjal poškodovanega Kyrieja Irvinga, je prispeval 23 točk, Marcus Morris 21 točk, Jaylen Brown 20, Jayson Tatum pa 19 točk in 10 skokov. Pri Milwaukeeju je blestel Giannis Antetokounmpo s 35 točkami, 13 skoki in sedmimi asistencami.

Oklahoma je na krilih Paula Georgea in Russella Westbrooka s 116:108 premagala Utah. Prvi je dosegel 36 točk, drugi pa 29 točk, 13 skokov in osem asistenc. George je dosegel osem trojk, kar je rekord za igralca Oklahome v končnici.

NBA:

Vzhodna konferenca:

Boston Celtics - Milwaukee Bucks 113:107

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 80:98

Zahodna konferenca:

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 116:108

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves 104:101