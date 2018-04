NBA: Indiana odčitala lekcijo prvakom (VIDEO)

Indiana Pacers so oslabljene Golden State Warriors premagali s kar 126:106 in opozorili, da letos mislijo resno.

N. Gr.

Indianapolis - Marsikdo je že pred končnico želel odpisati Indiano in naslov skorajda podariti Golden Statu, a se je v zadnjih tednih razmerje moči močno premešalo. Indiana je dobila šest od zadnjih sedmih tekem, tudi obe proti prvakom iz Golden Stata in jih tako prvič po sezoni 2011/12 premagala na vseh tekmah rednega dela.

Pri Indiani sta blestela Bojan Bogdanović s 26 točkami in Victor Oladipo, ki je 14 od svojih 21 točk dosegel v prvem polčasu. Pri prvakih je resda manjkal Steph Curry, tako bo bržkone vse do drugega kroga končnice, a je zato Kevin Durant dosegel 27 točk, pet skokov in sedem asistenc, Klay Thompson jih je dodal 17.

Tekma od samega začetka dalje ni bila izenačena, saj je bila Indiana enostavno predobra. Po začetnem vodstvu s 30:11 so mirno nadzorovali potek tekme, Golden State se je le z značilnim jurišem na začetku zadnje četrtine približal na deset točk zaostanka, a je Indiana hitro našla odgovor in se veselila zaslužene zmage s 126:106. Obe moštvi imata pred seboj zahtevnega naslednega nasprotnika, Golden State gosti New Orleans, Indiana pa odhaja v goste čez mejo k Torontu.

Paul prevzel vajeti igre v svoje roke

Zelo zanimiv je bil tudi obračun med Portlandom in Houstonom. Chris Paul je pri Raketah izpustil zadnjih šest tekem, da bi pred končnico pozdravil poškodbe, tokrat pa se je vrnil v izjemni strelski formi. Dosegel je 27 točk, tudi zmagoviti koš v samem zaključku tekme za zmago Houstona s 96:24. Nikoli nisem dvomil, da se bo vrnil v svojo najboljšo formo, a me veseli, da mu je to uspelo tako hitro, je Paula pohvalil trener Mike D'Antoni.

James Harden se je tokrat ustavil pri 24 točkah, pri Portlandu sta bila najbolj razpoložena CJ McCollum s 16 in Jusuf Nurkić s 14 točkami. Prvi zvezdnik ekipe Damian Lillard si je na torkovi tekmi z Dallasom zvil gleženj, zato je tekmo s Houstonom izpustil.

V morda ogrevalnem dvoboju za končnico sta se srečala Washington in Cleveland in čeprav je Washingtonu dolgo kazalo na zmago, je v končnici v ospredje spet stopil LeBron James. V zadnji četrtini je za zmago Konjenikov s 119:115 dosegel kar 13 od 33 točk in še enkrat več potrdil, da Clevelanda z LeBronom v življenjski formi nikakor ne gre prehitro odpisati.

NBA, izidi:

Indiana Pacers - Golden State Warriors 126:106

Houston Rockets - Portland Trail Blazers 96:94

Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 111:119

Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 119:115

Utah Jazz - Los Angeles Clippers 117:95

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 100:96