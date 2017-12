NBA: Kelti nadoknadili 26 točk zaostanka (VIDEO)

A. V.

Boston - Boston Celtics, najboljša ekipa vzhodne konference v severnoameriški košarkarski ligi NBA, je doma gostila Houston Rockets in zrežirala največji preobrat sezone. Kelti so namreč zaostajali že za 26 točk, na koncu pa s košem Ala Horforda 3,7 sekunde pred koncem prišli do tesne zmage z 99:98 nad ta čas drugo najboljšo ekipo zahoda.

Kyrie Irving je k zmagi prispeval 26 točk, Jayson Tatum jih je dodal 19. Kljub temu se je za ključnega z dvema potezama izkazal Marcus Smart, ki je bil osrednji lik izjemnega preobrata. Smart je namreč 7,3 sekunde pred koncem dosegel, da je James Harden nad njim storil osebno napako v napadu in na takšen način priigral žogo za domačo ekipo, ki je slabe štiri sekunde pred koncem zadela prek Horforda, nato pa je "vajo" ponovil še enkrat, raketam pa je zmanjkalo časa.

Smart in Terry Rozier sta vsak dodala po 13 točk. Pri gostih je Harden tekmo končal s 34 točkami in desetimi podajami, Eric Gordon pa je za Houston, ki je izgubil še četrto tekmo zapored, zbral 24 točk.

Goran Dragić je imel z Miami Heat tokrat prost večer; naslednja tekma ga čaka danes ponoči po srednjeevropskem času, ko bo s soigralci v domači dvorani gostil Brooklyn.

NBA

Orlando Magic - Detroit Pistons 102:89

Boston Celtics - Houston Rockets 99:98

Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves 102:96

San Antonio Spurs - New York Knicks 119:107

Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers 114:110