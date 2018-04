NBA: Miami brez Dragića do najvišje zmage v sezoni (VIDEO)

J. P.

Atlanta - Potem ko so košarkarji Miamija včeraj z mukoma priborjeno domačo zmago nad Atlanto (101:98) potrdili mesto v najboljši osmerici vzhodne konference in s tem napredovanje v izločilne boje lige NBA, je zlati Ljubljančan Goran Dragić sinoči, ko se je Vročica z istim tekmecem pomerila še drugič v dveh dneh, dobil prost večer za polnjenje baterij pred končnico. Tudi brez njegove pomoči so njegovi soigralci pred 16.696 v Philips Areni zmagali zelo prepričljivo, s kar 115:86, kar je bila celo njihova najvišja zmaga v sezoni.

Dragić manjkal šele šestič

Dragić je manjkal šele v šestem obračunu te sezone oziroma prvem po 22. januarju in porazu proti Houstonu. V dosedanjem delu je prispeval povprečno po 17,5 točke, 4,8 podaje in 4,1 skoka na tekmo, s čimer si je popravil tudi karierno statistiko v ligi NBA. Zdaj Vročico, ki je sinoči škarje in platno v svoje roke vzela sredi druge četrtine in nato višala razliko do največ +35, čakajo še trije obračuni rednega dela, po gostovanju pri Kratkohlačnikih iz New Yorka v noči na soboto še dva domača dvoboja z Oklahomo in Torontom. Pri Miamiju, ki drži šesto mesto na razpredelnici vzhoda, sta Josh Richardson in Kelly Olynyk prispevala po 19 točk, pri poražencih je bil od obeh za točko učinkovitejši Taurean Prince.

IZIDI LIGE NBA

Atlanta Hawks : Miami Heat 86:115 (Goran Dragić ni igral)

Detroit Pistons : Philadelphia 76ers 108:115

Orlando Magic : Dallas Mavericks 105:100

New Orleans Pelicans : Memphis Grizzlies 123:95

Toronto Raptors : Boston Celtics 96:78

Los Angeles Lakers : San Antonio Spurs 122:112 - po podaljšku